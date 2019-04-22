Юбилей БЭМЗа: Из космоса ушел под воду к 60-летию Бердский электромеханический завод

«Праздник для людей». Под таким девизом проходит юбилей Бердского электромеханического завода. В 2019 году БЭМЗу исполняется 60 лет. И этому событию, руководство предприятия решило посвятить череду торжеств, где главными станут заводчане — бывшие и нынешние.

Даже на Масленице, которую отмечал весь трудовой коллектив 9 марта на заводской поляне, 60-летие БЭМЗа стало обязательной темой в оформлении команд.

Череда крупных встреч заводчан разных поколений стартовала 12 апреля, в День космонавтике, который Бердский электромеханический тоже считает своим профессиональным праздником. Завод и строился в 1959 году именно для космической отрасли. Только тогда это было большим секретом. Спустя десятки лет БЭМЗ смог в открытую заявить, что работает на космос. Стоит напомнить, что в 2017 году президент России Владимир Путин наградил директора предприятия Виктора Осина орденом Александра Невского за вклад в сферу космонавтики.

Виктор Константинович, теперь являющийся председателем Совета директоров БЭМЗа, напомнил о космическом прошлом своим коллегам на встрече 12 апреля в Бердском электромеханическом колледже. Там собрались те, кто в разное время работал в цехах №35, 55 и 41. И теперь каждую неделю будут встречаться, работавшие в других заводских подразделениях.

— Мы сделали ставку на то, чтобы в юбилейный год максимально охватить всех людей, чтобы показать: это они создавали завод ракетно-космической отрасли, занимались такими серьезными делами, что они сильны духом, оставили прекрасные традиции новым поколениям. Что греха таить, даже некоторые бердчане не знают, что предприятие стабильно работает. Мы хотим выразить благодарность — это их заслуга. Специально обзванивали, составляли списки. Это праздник воспоминаний, да и самой жизнь — как мы ее прожили, где и с какими людьми мы провели на работе многие годы. Это очень важно. По отдельности мы никто. Только вместе мы что-то значим, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Виктор Константинович перед началом встречи в БЭМК.

Автор видео Анастасия Солодкова



Женщины признавались, что ради такого большого праздника они специально покупали платья.

Сердце завода

Бывший директор цехов №35 (служба подготовки производства) и 55 (служба главного механика) Анатолий Журавлев считает свои подразделения самыми главным — сердцем завода.

— Мы занимались монтажом и обслуживанием производства. Все, что вертится на заводе — наша заслуга. В 35-м цехе производили всю оснастку — штампы, пресс-формы, режущие и мерительные инструменты, все то, что обеспечивает основное, механическое производство. До 1990-х годов у нас работало до 500 человек, — рассказал Анатолий Иванович.

Журавлев пришел на Бердский электромеханический сразу после института и 42 года проработал на одном предприятии — от инженера конструктора до главного механика завода и директора ООО «БЭМЗ-мехсервис». Он ни одной минуты не пожалел, что связал свою жизнь с БЭМЗом.

— Сегодняшняя встреча — это очень здорово! У нас каждый год в День завода на БЭМЗе проводится день открытых дверей и собрание в ДК «Родина», который тоже когда-то был заводским. В год 60-летия решили объединить заводчан по коллективам. Это патриотизм, вера в будущее. Люди понимают, что о них помнят. Мне приятно видеть сегодня своих бывших работников, живых и здоровых. Кого-то не встречал много лет. Многие ведь уходили в 90-е, когда было трудное время. Я их не осуждаю — семьи надо было кормить. Но БЭМЗ выжил! Сохранилась заводская семья, — высказался Журавлев.

БЭМЗ: полет нормальный

По примерным подсчетам, за 60 лет через проходную предприятия прошло не менее 34 тыс. бердчан. Бердск может гордиться БЭМЗом, как и его работники горды тем, что в их биографии есть славная страница работы на заводе. В свое время БЭМЗ построил полгорода.

— БЭМЗ сегодня жив, здоров, неплохо себя чувствует — без медицинских диагнозов. Нескромно, может быть, но скажу, что это единственное оставшееся в Бердске крупное предприятие, — открывая встречу, Виктор Осин после этих слов сорвал аплодисменты.

По его словам, итоги 2018 года показали устойчивое финансовое положение холдинга. Объем производства в прошлом году составил 1,3 млрд рублей. В 2019-м будет больше. Стабильность — это загрузка предприятий, наличие рабочих мест, работы и, соответственно, своевременной зарплаты у сотрудников, это расчеты со всеми контрагентами и партнерами, платежи в бюджет. У БЭМЗа нет госзаказа. Завод работает «на вольных хлебах», сам ищет работу и по оборонной, и по гражданской продукции.

Сегодня предприятие нельзя однозначно отнести к ракетно-космическому комплексу, как это было раньше, когда был большой объем работы для спутников. БЭМЗ ушел в боевую авиацию и судостроение — начали делать систему бесшумной вентиляции для подводных лодок, работали с «Алмаз-Атеем» по радиолокационным станциям.

С прошлого года еще теснее начали работать с Институтом ядерной физики. В 2019 году планируем сделать для него продукции на 100 млн рублей, а может, и больше. Работаем ИЯФ настолько плотно, что уже обсуждаем заказы на 2020-й и последующие года. Делаем все, что они просят. В частности, для создания коллайдера.

Автор видео Анастасия Солодкова



Вера Ярославцева начала свой трудовой путь на БЭМЗе в 1979 году. Она счастлива была тогда, когда была комсомольской активисткой. Счастлива и сейчас, занявшись профсоюзной работой.

— Мой цех №41 делал и делает приспособления и инструменты к станкам. Обслуживаем завод. А я распределяла работы. Сейчас я диспетчер в цехе №36. Это моя вторая емья. Сюда приходишь и все вокруг начинает крутиться, — улыбается Вера.

Она рада увидеть сослуживцев, которых не видела по 20-25 лет.

Главный инженер предприятия Владимир Калганов тоже развеял слухи о том, что «БЭМЗ загнулся». Он предложил сравнить предприятие не с самим собой в 198-х годах, а с «Вегой», которой нет, бердским химзаводом и другими обанкротившимися предприятиями.

— За последние 12 лет мы на свои деньги купили 47 новейших станков с программным управлением, — рассказал Калганов.

По его оценке, не просто дается сотрудничество с ИЯФом, поскольку заказывают сложные и единичные экземпляры. Но БЭМЗ, он уверен, справится и вольется в ту большую работу по коллайдеру, о которой знает вся страна как проект «Академгородок 2.0».

Автор видео Анастасия Солодкова



76-летний Анатолий Петров ушел на пенсию только 2 года назад. Всю жизнь от проработал на профильной шлифовке. И он не самый почтенный рабочий. Недавно «выгнали» на пенсию 79-летнего станочника.

— Колено болит и видеть стал хуже. Теперь на даче работаю. Но по заводу скучаю, — рассказал Анатолий Сергеевич.

Он признался, что приехал на БЭМЗ в 1964 году, потому что здесь давали квартиры.

Валентина Дубова пришла 20-летней девчонкой на БЭМЗ в 1960 году — фактически сразу после начала строительства.

— Корпуса еще только строились, забора не было, станков было мало. Столовая — в виде барака. На обед мы иногда уходили на берег моря. Постепенно завод расстроился. Я работала рапредом, потом плановиком. С красным дипломом закончила заводской техникум, но не стала работать технологом. Уговорили меня пойти нормировщиком. Проработали 15 лет начальником БТЗ инструментального цеха №35, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Валентина Дмитриевна.

После ухода на пенсию она стала активной участницей ветеранского движения, в котором числится около 2000 пенсионеров. Но до сих пор считает БЭМЗ уникальным.

— Я как будто и не уходила с завода. Я не мыслю себя без людей, — отметила Дубова, с удовольствием откликнувшаяся на предложение собрать сотрудников по цехам в год 60-летия завода. — Прекрасно! Вижу родных людей. Когда мы ушли на пенсию, почувствовали, какие мы были дружные — одна семья, и что мы потеряли. Пусть завод еще долгие годы работает!

Праздник для города и людей

К концу юбилейного для БЭМЗа года будет создан фильм по кадрам старой кинохроники, найденной в архивах завода. Прошлое оживет на экране: цеха, продукция, рабочие, первомайские демонстрации, сопричастность к космосу, сошедшая с конвейера 20-миллионная бритва. Чтобы не забыли тех, кто стоял в начале истории Бердского электромеханического завода.

25 июня в день закладки первого камня строительства БЭМЗа в 2019 году предприятие распахнет свои двери всем — ветеранам, школьникам, иногородним гостям. В этот день вскроют колбу с посланием будущему поколению, которое замуровали в стену проходной в день 50-летия завода. И заложат капсулу для заводчан-2029.

Фотовыставки по 60-летней истории завода разместят в ДК «Родина» и в городском парке, чтобы показать, что предприятие является частью большой бердской семьи. В школах и колледжах проходят классные часы о БЭМЗе, проведут интеллектуальную игру среди старшеклассников и студентов на тему завода и космоса. Ведь предприятие строилось именно под космическую отрасль.

16 августа в ДК «Родина» пройдут основные торжества, посвященные юбилею БЭМЗа. В тот день в лотерею разыграют поездку на двоих в Москву на ВДНХ, где на одной из экспозиций размещен спутник с агрегатами, изготовленными на Бердском электромеханическом заводе.

Скоро в Северодвинске планируется спуск на воду первой подлодки с системой вентиляции, созданной на БЭМЗе.

Это лишь маленькая часть того, что запланировал БЭМЗ в честь своего 60-летия, которое поистине можно назвать общегородским праздником.