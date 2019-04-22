За первенца молодым матерям могут увеличить пособие в России

Снижение уровня рождаемости накладывается на последствия демографического кризиса 1990-х годов
Увеличение количества поздних родов отрицательно сказывается на уровне рождаемости в России, заявил директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Геннадий Сухих. По его словам, российские женщины все чаще откладывают создание семьи и рождение первого ребенка на возраст после 30 лет.
-Мы повторяем стиль Западной и Северной Америки. Девушки получают одно-два образования, делают карьеру и откладывают эти вещи на после 30-35 лет. К сожалению, рождение первого ребенка у нас в лучшем случае в 28-32 года, — приводит слова специалиста «Вечерняя Москва».
Сухих отметил, что снижение уровня рождаемости накладывается на последствия демографического кризиса 1990-х годов.
По его мнению, одним из способов улучшить ситуацию является увеличение социальных выплат за первого ребенка, если возраст матери будет составлять 25 лет или меньше.
Согласно данным Росстата, рождаемость в России упала до десятилетнего минимума. Впервые за последние годы в стране зафиксирована естественная убыль населения.
Президент Владимир Путин предложил новую меру поддержки многодетных семей — помощь в погашении ипотечного кредита. С 2018 года в стране ввели ежемесячную выплату на рождение первенца, которая выплачивается до достижения ребенком возраста полутора лет. При этом родители могут получить выплату на второго ребенка из средств материнского капитала. Семьи с низким доходом также смогут получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала, если их доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума в регионе.
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Жизнь нужно улучшать в стране! Цены контролировать и пр. Увеличение пособия- это конечно хорошо. Но а дальше что? Или после полутора лет ребенка проще содержать? Взять конкретно наш город. Почти все в частных руках. А частник не торопиться повышать зп своим работникам. То у него прибыль уменьшилась, то ещё что-то! А цены растут почти каждый день! Да и работу в нашем городе не легко найти!
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«Сухих отметил, что снижение уровня рождаемости накладывается на последствия демографического кризиса 1990-х годов.»
Те кто родился в 90 м уже 29 лет сегодня! Что вы заладили как попугаи? Заводов фабрик нет уже 25 лет, народ в основной массе перебивается случайными подработками и нищенской зарплатой, максимум в 250 долларов в месяц! 250 долларов хватает на оплату коммуналки и остается на еду скромную, всё! Не остается денег не только на поездки, но даже на бытовую технику и даже одежду! Посмотрите на одежду без претензий на прохожих на улице! Дети это роскошь, поэтому позволяют её, в наше время, в основном барыги…..
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