За первенца молодым матерям могут увеличить пособие в России

Увеличение количества поздних родов отрицательно сказывается на уровне рождаемости в России, заявил директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Геннадий Сухих. По его словам, российские женщины все чаще откладывают создание семьи и рождение первого ребенка на возраст после 30 лет.

-Мы повторяем стиль Западной и Северной Америки. Девушки получают одно-два образования, делают карьеру и откладывают эти вещи на после 30-35 лет. К сожалению, рождение первого ребенка у нас в лучшем случае в 28-32 года, — приводит слова специалиста «Вечерняя Москва».

Сухих отметил, что снижение уровня рождаемости накладывается на последствия демографического кризиса 1990-х годов.

По его мнению, одним из способов улучшить ситуацию является увеличение социальных выплат за первого ребенка, если возраст матери будет составлять 25 лет или меньше.

Согласно данным Росстата, рождаемость в России упала до десятилетнего минимума. Впервые за последние годы в стране зафиксирована естественная убыль населения.

Президент Владимир Путин предложил новую меру поддержки многодетных семей — помощь в погашении ипотечного кредита. С 2018 года в стране ввели ежемесячную выплату на рождение первенца, которая выплачивается до достижения ребенком возраста полутора лет. При этом родители могут получить выплату на второго ребенка из средств материнского капитала. Семьи с низким доходом также смогут получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала, если их доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума в регионе.

Источник: РИА Новости