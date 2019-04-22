В аренду на 49 лет возьмет Россия морской порт в Сирии

Решение о передаче сирийского порта в аренду было принято на заседании межправительственной комиссии
Сирия может в течение ближайшей недели передать России морской порт Тартус в аренду на 49 лет для экономического использования. Об этом сообщил журналистам в субботу вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам встречи с сирийским президентом Башаром Асадом.
В 2017 году Москва и Дамаск подписали соглашение о размещении в Тартусе на 49 лет российского пункта материально-технического обеспечения ВМФ.
-Ключевой вопрос, который должен дать положительную динамику, — это вопросы по использованию порта Тартус. Поездка закрепила все эти договоренности. Мы очень хорошо продвинулись в этом вопросе и надеемся, что в течение недели контракт будет подписан, и на 49 лет порт Тартус перейдет в эксплуатацию российского бизнеса, — сказал Борисов.
По его словам, решение о передаче сирийского порта в аренду России было принято на заседании межправительственной комиссии. Борисов отметил, что это серьезно повлияет на товарооборот между РФ и Сирией.
-Я надеюсь, что это будет играть в пользу, в первую очередь, сирийской экономики, — сказал вице-премьер.
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