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В аренду на 49 лет возьмет Россия морской порт в Сирии

Вице-премьер Юрий Борисов отметил, что этот шаг серьезно повлияет на товарооборот между странами.

22.04.2019 Фото: en.wikipedia.org Нет комментариев
 
В аренду на 49 лет возьмет Россия морской порт в Сирии

Решение о передаче сирийского порта в аренду было принято на заседании межправительственной комиссии

Сирия может в течение ближайшей недели передать России морской порт Тартус в аренду на 49 лет для экономического использования. Об этом сообщил журналистам в субботу вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам встречи с сирийским президентом Башаром Асадом.

В 2017 году Москва и Дамаск подписали соглашение о размещении в Тартусе на 49 лет российского пункта материально-технического обеспечения ВМФ.

-Ключевой вопрос, который должен дать положительную динамику, — это вопросы по использованию порта Тартус. Поездка закрепила все эти договоренности. Мы очень хорошо продвинулись в этом вопросе и надеемся, что в течение недели контракт будет подписан, и на 49 лет порт Тартус перейдет в эксплуатацию российского бизнеса, — сказал Борисов.

По его словам, решение о передаче сирийского порта в аренду России было принято на заседании межправительственной комиссии. Борисов отметил, что это серьезно повлияет на товарооборот между РФ и Сирией.

-Я надеюсь, что это будет играть в пользу, в первую очередь, сирийской экономики, — сказал вице-премьер.

Источник: ТАСС


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