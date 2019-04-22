Сломал руку лыжник на льду Обского моря рядом с Бердском

Вечером 20 апреля дежурному поисково-спасательного отряда (ПСО), дислоцированного в Бердске, поступило сообщение о попавшем в беду на льду Обского моря 66-летнем мужчине. Он катался на лыжах, упал и сломал руку в районе острова Тань-Вань. Примерно в километре от берега.

На место выдвинулись спасатели на судне на воздушной подушке «Арго». Пострадавшего они обнаружили лежащим на льду без сил. Пенсионеру оказали первую помощь и доставили на базу спасателей, где его уже ждала бригада скорой помощи, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Наталья Дмитриева. Мужчину транспортировали в бердскую горбольницу.