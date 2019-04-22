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Водители «любители» и «профессионалы» появятся через два года на дорогах в России

Согласно инициативе Минтранса, подготовку любителей планируется вывести за рамки законодательства об образовании. Для получения прав нужно будет сдать экзамены в ГИБДД, однако не потребуется знание дополнительных дисциплин.

22.04.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Водители любители и профессионалы появятся через два года на дорогах в России

Минтранс предлагает отсрочить нововведения на два года «в связи с масштабностью проектируемых изменений»

Минтранс России предложил изменить систему подготовки водителей, выделив категории любителей и профессионалов. Об этом говорится в разработанных ведомством поправках в федеральный закон «О безопасности дорожного движения», которые были опубликованы в четверг на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно внесенным поправкам, подготовку любителей планируется вывести за рамки законодательства об образовании. Им не нужно будет изучать организационно-управленческие дисциплины, не связанные с безопасностью дорожного движения. Такая программа, по мнению Минтранса, избыточна для водителей, которые не планируют профессионально заниматься перевозками пассажиров и грузов. Им, как и прежде, для получения прав нужно будет сдать экзамены в ГИБДД, однако не потребуется знание дополнительных дисциплин.

В то же время подготовка профессионалов, рассчитывающих работать по найму на перевозках грузов или пассажиров, будет осуществляться в рамках действующей системы профессионального обучения, которое они смогут пройти после получения водительского удостоверения. Документ о квалификации будет выдаваться водителям, сдавшим экзамены, сроком на пять лет, а по его истечении потребуется пройти повышение квалификации.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, «указанное разделение позволит установить требование о периодическом повышении квалификации водителей-профессионалов без необоснованного увеличения нагрузки на водителей-любителей». При этом положения законопроекта не будут распространяться на водителей транспортных средств, которые используются для осуществления деятельности пожарной охраны, скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных служб или принадлежат Вооруженным силам РФ, а также в случае участия транспортного средства в международном движении.

Вступление указанных нововведений в силу Минтранс предлагает отсрочить на два года «в связи с масштабностью проектируемых изменений».

Источник: ТАСС


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