Где жарить шашлыки, укажет мэр Бердска

В мэрии Бердска готовится постановление, в котором определят на территории города места, где можно законно жарить шашлыки. И не только — а где вообще позволительно разводить костры и производить любые манипуляции с огнем.

Отвечает за документ управление гражданской защиты, а согласовывать будут различные службы, в том числе противопожарная.

По словам начальника отдела надзорной деятельности в Бердске Николая Степоненкова, постановление будет основано на правилах пожарной безопасности, порядке разведения открытого огня, сжигания мусора на территории общего пользования.

— Это определяется постановлением главы города. Периодически прописываются места и порядок под конкретные мероприятия — субботники, например, что сжигание мусора запрещено, нет мест для разведения костров для этого, все увозим на свалку. Готовятся к Масленице и определяют, что сжигают чучело на площади Горького, у ДК «Родина» и так далее, — пояснил «Курьер. Среда. Бердск» Степоненков.

Теперь, по его словам, готовится некий обобщающий документ, в котором в том числе предусмотрят места, где можно устраивать пикники с шашлыками — в парках, скверах, базах отдыха, во дворах домов. Но не в лесу, так как он не является местом общего пользования и разжигать огонь в любом виде там запрещено в противопожарный период.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», особый противопожарный режим введен в Бердске с 1 по 10 мая. По словам Николая Степоненкова, в эти запретят разведение костров и выезд в лес.

— Будет достаточно жестко патрулироваться территория Бердска. Выйдут все инспекторы, — отметил начальник ОНД.

А с 19 апреля по распоряжению губернатора в Бердске будет объявлен противопожарный период. С этого времени сотрудники отдела надзорной деятельности в обязательном порядке будут выезжать на все заявления о разведении костров и приготовлении шашлыков в неположенных местах.

— Будем приходить, составлять беседы, выяснять, есть ли опасность возникновения пожара. Прошлый год были случаи, когда жарили шашлыки не только во дворах, но и на балконах многоквартирных домов. С одной стороны, сейчас мангалы разжигают без открытого огня. С другой, — это может стать причиной пожара, — рассказал Николай Анатольевич.

Бдительность надзорных и правоохранительных теперь повысится и в связи с историей жарки шашлыков под окнами 9-этажки в центре города. Реакцию полиции и ОНД на этот факт потребовал проверить активный бердчанин Иван Черепанов. Он направил обращения руководителям региональных ведомств.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 9 апреля житель дома №22 на ул. К. Маркса разжег мангал прямо у детской площадки. И уже даже успел попробовать шашлык, как нагрянула полиция. Нарушения общественного порядка полицейские не обнаружили, распития алкоголя в общественном месте тоже. Но протокол составили. Его обещали передать участковому для «профилактической беседы».

Шашлычник недоумевал: он никому не мешает, пристроился скромно на краю двора. Такого же мнения придерживаются стражи порядка — привлекать мужчину с шашлыками, вроде, не за что. Полицейские рассказали, что на подобные пикники во дворах многоэтажек их вызывают нередко.

Оказалось, что нет прямого запрета жарить шашлыки под окнами многоквартирных домов в городах. Но есть пункт 74 противопожарного режима, где сказано, что на территории общего пользования запрещается разводить костры в местах, не предусмотренных местной властью — специальным постановлением главы муниципального образования.

— Разведение костров, в том числе в мангалах, в неположенных местах является нарушением действующего законодательства. Гражданин может быть привлечен к административной ответственности по ст. 20.4 КоАП РФ в виде штрафа от 2000 рублей, — прокомментировал начальник бердского отдела надзорной деятельности Николай Степоненков.