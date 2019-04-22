Эпидемия ожирения среди женщин достигла катастрофы в России

В эфире «Говорит Москва» заведующая эндокринологическим отделением московской горбольницы №52, профессор Татьяна Маркова назвала эту ситуацию катастрофой.

-Последние цифры по ожирению в Российской Федерации Росстат опубликовал в 2017 году. Это не то, какое количество заболеваний мы регистрируем, а данные по эпидемиологической статистике. Катастрофа в России. Каждая третья женщина у нас имеет ожирение, а каждая вторая — избыточный вес. При этом у нас есть гендерное различие. В России ожирение реже встречается среди мужчин. Его диагностируют примерно у 16-17 %. Сахарный диабет у мужчин тоже реже бывает. Женщины – это вообще группа риска для ожирения, сахарного диабета. Тут еще и другая проблема, с каждым годом женщин с этими заболеваниями становится все больше и больше. То есть эпидемия по ожирению не останавливается.

С 2011 года, по данным Роспотребнадзора, россиян с избыточным весом стало в два раза больше. С заболеванием столкнулись 26% женщин и 18% мужчин старше 18 лет. При этом с возрастом риск ожирения увеличивается. В 20 лет с ним сталкиваются 5% населения, в 30 лет — 10%, а к 40 годам — 30%.

Источник: govoritmoskva.ru