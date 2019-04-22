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Эпидемия ожирения среди женщин достигла катастрофы в России

По данным Росстат каждая третья россиянка имеет ожирение, а каждая вторая — избыточный вес. За последние 8 лет россиян с избыточным весом стало в два раза больше.

22.04.2019 Фото: pixabay 3 коммент.
 
Эпидемия ожирения среди женщин достигла катастрофы в России

Женщины – это группа риска для ожирения, сахарного диабета

В эфире «Говорит Москва» заведующая эндокринологическим отделением московской горбольницы №52, профессор Татьяна Маркова назвала эту ситуацию катастрофой.

-Последние цифры по ожирению в Российской Федерации Росстат опубликовал в 2017 году. Это не то, какое количество заболеваний мы регистрируем, а данные по эпидемиологической статистике. Катастрофа в России. Каждая третья женщина у нас имеет ожирение, а каждая вторая — избыточный вес. При этом у нас есть гендерное различие. В России ожирение реже встречается среди мужчин. Его диагностируют примерно у 16-17 %. Сахарный диабет у мужчин тоже реже бывает. Женщины – это вообще группа риска для ожирения, сахарного диабета. Тут еще и другая проблема, с каждым годом женщин с этими заболеваниями становится все больше и больше. То есть эпидемия по ожирению не останавливается.

С 2011 года, по данным Роспотребнадзора, россиян с избыточным весом стало в два раза больше. С заболеванием столкнулись 26% женщин и 18% мужчин старше 18 лет. При этом с возрастом риск ожирения увеличивается. В 20 лет с ним сталкиваются 5% населения, в 30 лет — 10%, а к 40 годам — 30%.

Источник: govoritmoskva.ru


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Женщины живут дольше мужчин с среднем на 10 лет.
    Может быть настало время мужчинам подумать об увеличении продолжительсности своей жизни и начать жиреть?
    ;)

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