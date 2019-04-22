Собирает деньги на издание книги «Победители» о фронтовиках музей Бердска

Музей Бердска приглашает жителей и гостей города на благотворительные экскурсии, которые будут проходить каждое воскресенье мая и каждую субботу июня на выставке «Бердск воевал». Собранные средства сотрудники музея передадут на оплату услуг печати буклета «Победители», подготовленным Издательским домом «БукЪвица».

Выставка рассказывает о бердчанах-фронтовиках: летчиках, танкистах, артиллеристах, моряках, водителях — рядом с их фотографиями демонстрируются более 250 моделей военной техники, на которой они отстояли свободу и независимость Родины, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» сотрудник музея Марина Янеева.

Стоимость благотворительной экскурсии – 50 руб.

Начало экскурсий в 13.00. В связи с тем, что количество участников экскурсии ограничено, желательна предварительная запись.

В остальные дни на выставке также будут проходить экскурсии для организованных групп детей и взрослых, по предварительной заявке в обычном порядке. Выставка работает с 4 мая по 30 июня.

Запись по тел. 5-33-60, 5-33-66.

Напомним, К 74-летию Победы в Великой Отечественной войне Издательский дом «БукЪвица» подготовил буклет «Победители». В него вошли рассказы о ныне здравствующих фронтовиках Бердска и тех, кого с нами уже нет. Мы собрали самые интересные материалы из газеты «Курьер.Среда.Бердск» о бердчанах, которые ковали победу на фронте и в тылу. Отобрали публикации за 15 лет. В буклете «Победители» — 100 страниц. Формат А4. Это социальный проект, который мы бесплатно передадим в библиотеки, музеи, школы нашего города. А также подарим всем желающим.

Мы часто обращаемся к вам, дорогие наши читатели, с просьбой помочь попавшим в беду бердчанам, сегодня мы просим вас помочь нам с изданием проекта «Победители». Нам нужно собрать деньги на оплату печати. Тираж проекта будет зависеть от того, сколько мы соберем средств.

На этом проекте мы не зарабатываем денег. Мы просто хотим, пока есть силы это делать, подарить уникальные истории о Победителях нашему городу. В живых на апрель 2019 года в Бердске осталось чуть более 30 фронтовиков. С 10 из них мы пообщались.

На наш призыв о помощи за 17 апреля уже откликнулись депутаты Совета депутатов Бердска Алексей Викторович Осин и Владимир Александрович Постников, наши партнеры и рекламодатели – Александр Александрович Шкулов, директор ООО «ПУЛЬС-ПЛЮС» , Николай Николаевич Жданов, Елена Борисовна Легенза, Любовь Григорьевна Бердичевская, Юрий Павлович Маслов, ООО «АА ЭнергоГрупп», ООО «Альсэдо».

На сегодняшний день у нас есть почти 50 000 рублей. Для печати проекта тиражом 700 экз. необходимо более 100 000 рублей. Просим вас стать соучастником проекта «Победители».

Свой вклад вы можете сделать, перечислив на наши реквизиты сумму или отправить на карточку главного редактора Галины Коморниковой, указав в назначении «Победители» и свое полное имя, если хотите, чтобы в буклете мы указали вас в качестве соучастника проекта.

Карточка Сбербанк – 4276 8440 1909 1537, Галина Владимировна Коморникова

Наши реквизиты:

ООО «Издательский дом «БукЪвица»

БИК 045004850

в ОАО Банк «Левобережный» г. Новосибирск

к/с 30101810100000000850

р/с 40702810709410000231

ИНН 5445123327

КПП 544501001

ОКПО 95485218

ОГРН 1065445012907

Назначение платежа «Печать буклета «Победители», акты выполненных работ мы предоставим.

Мы информируем в буклете, что именно Вы выступили меценатом проекта «Победители», который станет уникальным подарком Бердску к 9 Мая 2019 года.