Штрафами и налогами облагают теплицы дачников в России

Россиян пытаются привлечь к ответственности за нелегально установленные теплицы на дачных участках. Такие сигналы поступают из регионов, сообщил «URA.RU» председатель президиума межрегиональной общественной организации садоводов, огородников и дачников «Цветущая родина» Владимир Шаталинский. Он заявил, что людей вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги, в противном случае им грозит штраф. По словам Шаталинского, некоторых владельцев теплиц уже наказали рублем.

Соцсети сегодня пестрят историями о штрафах. Так, житель одного из регионов Поволжья Александр Карпов рассказал «URA.RU», что к его родителям явились местные чиновники и заявили, что имеющиеся на их участке теплицы — вне закона. «Сфотографировали и вынесли вердикт, что две теплицы подлежат налогообложению, а их владельцам необходимо заплатить штраф за отсутствие необходимых документов — около восьми тысяч рублей», — сообщил мужчина. По его словам, родители приняли решение демонтировать теплицы. Карпов признал, что это были стационарные теплицы — с подведенным отоплением и водоснабжением.

Как пояснил «URA.RU» глава Фонда по поддержке пенсионеров, садоводов и фермеров Василий Захарьящев, на теплицу могут начислить налог в отдельных случаях — например, если она обладает «признаками недвижимого имущества»: установлена на капитальном фундаменте, подключена к коммуникациям. «Расчет площади, которая попадает под налогообложение, начинается с территории не менее 50 квадратных метров», — сказал он. При этом Захарьящев признал, что «обычно к теплицам никто не придирается».

По мнению Владимира Шаталинского, повышенное внимание к теплицам, скорее всего, связано со вступившим в этом году в силу федеральным законом № 217 о садоводстве и огородничестве. «Сейчас многие люди выращивают овощи на своих участках не от хорошей жизни, они не миллионеры. Но их хотят на законных основаниях обложить новыми налогами», — пояснил собеседник агентства.

Юрист Сергей Ефимов рассказал «URA.RU», что сегодня по итогам проверки методом аэрофотосъемки у налоговой службы могут возникать претензии по поводу неучтенных строений, расположенных на участке. «В этом случае садоводу придется доказать, что его теплица не капитальное строение, не привязано к земле и что он не использует ее в промышленных целях — для последующего извлечения прибыли», — пояснил эксперт.

Он также сообщил, что, согласно требованиям закона, теплица должна быть установлена в строго противопожарном месте — в 10 метрах от деревянных построек, в 8 метрах — от деревянных, покрытых негорючим материалом. «Существуют и санитарные нормы: не ближе одного метра до границы соседнего участка и не ближе пяти метров до проезда или общей улицы. Кроме того, нельзя при возведении теплицы повреждать плодородный слой почвы. За это КОАП предусматривает штрафы от 1 до 5 тысяч рублей», — сказал юрист. По его словам, теоретически проверки могут принять массовый характер, поскольку «это золотая жила».

Председатель московского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Юрий Шалыганов в разговоре с «URA.RU» сообщил, что сегодня вообще «нет практики по оформлению теплиц». Однако он признал, что люди могут попасть под санкции, «если их теплицы носят промышленный масштаб».

С ним соглашается и руководитель общественной организации «Сельская Россия» Сергей Шугаев. Он выразил надежду, что на владельцев небольших теплиц из поликарбоната «не будут охотиться». «Скорее всего, пострадать могут какие-нибудь фермеры. Проблема заключается в том, что до сих пор не выработаны четкие критерии, какие именно строения должны попадать под налогообложение, а какие — нет», — сообщил он «URA.RU».

Но Шугаев не исключил, что «в некоторых регионах могут перегибать палку»: «В местный Административный кодекс, который у каждого региона свой, власти вправе вносить свои штрафы, такие полномочия у них есть. Теоретически туда могут попасть и нарушения, связанные с установкой теплиц».

Источник: ura.news