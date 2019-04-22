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Ростехнадзор: Нет вины частной котельной ТГК-1 в замерзании трети Бердска

В начале марта на 15 часов остался без тепла и горячей воды центр города. Муниципальные коммунальщики обвинили в прорыве теплотрассы частников из-за гидроудара.

22.04.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Ростехнадзор: Нет вины частной котельной ТГК 1 в замерзании трети Бердска

Антон Блинов подтвердил невиновность своего предприятия актами надзорного органа

Частная котельная ТГК-1 Бердска получила акт проверки Ростехнадзора по инциденту, произошедшему 5 марта. В тот день, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердчане 15 часов были без тепла. Надзорный орган не нашел причастности ТГК-1 к порыву магистрали. Об этом курьер. Среда. Бердск» сообщили директор котельной Антон Блинов.

5 марта 2019 года в Бердске произошла авария на магистральном трубопроводе в районе ул. Спортивной, в результате которой почти сутки около трети МКД Бердска оставались без отопления и горячей воды. Виновником аварии назвали котельная ТГК-1: дескать, произошел сбой в работе сетевых насосов, из-за чего последовал гидроудар, который привел к порыву магистрали. Об этом заявляло и руководство муниципального Комбината бытовых услуг.

На улице в Бердске температура в тот день была минус 5 градусов. Ночью столбик термометра опустился на одну отметку. В 19.30 МУП КБУ прислали на редакционный ящик извинения перед горожанами:
— Вследствие сбоя насосного оборудования на котельной ТГК будут понижены параметры теплоносителя по зоне ТГК. Приносим свои извинения.

По словам директор ТГК-1 Антона Блинова, после этого в котельной работала специальная комиссия Ростехнадзора, выдавшая акт проверки 12 апреля 2019.

— Мы и до заключения Ростехнадзора знали, что причина аварии на магистрали МУП КБУ с работой нашей котельной никак не связана. Но теперь помимо нашей информации, есть однозначный вердикт, по результатам проверки, — прокомментировал Блинов.

По выводам Ростехнадзора, в котельной ТГК 5 марта в 14.00 произошло плановое переключение между двумя зимними сетевыми насосами №5 и 6. Такие технологические плановые переключения происходят между сетевыми насосами несколько раз за отопительный сезон и совершенно не влияют работу системы. Но в 14.45 произошла аварийная остановка зимнего сетевого насоса и переключение на менее мощный летний сетевой насос №4. Причина аварийной остановки зимнего насоса связана с резким падением давления в магистрали из-за возникшего порыва на сетях КБУ.

Гидроудар в котельной ТГК-1 зафиксирован в 2014 году. Тогда, по итогам расследования Ростехнадзора, последствиями гидроудара стали массовые порывы сетей, в больнице на ул. Пушкина лопнули батареи, прибор учета. Кстранять дефекты пришлось в том числе за счет ТГК-1.

— Когда происходит гидроудар, в первую очередь, страдает сетевой насос на источнике. Такая ситуация у нас была в 2014 году. После инцидента 5 марта 2019 года, все наше сетевое оборудование было в полном порядке, — заверил Антон Вадимович.

Он предполагает, что 5 марта «произошло неблагоприятное стечение обстоятельств». Авария произошла через 45 минут, после планового переключения сетевых насосов и именно с этим переключением решили связать причину аварии. А на самом деле, после резкого падения давления в магистрали из-за порыва, произошла аварийная остановка зимнего сетевого насоса и переключение на летний насос, во избежание гидравлического удара в системе. Не будь данной системы аварийной защиты на котельной ТГК-1 установленной в 2014 году, последствия порыва на сетях МУП КБУ были бы намного серьезнее.

— Для того, чтобы такие случае были расследована, на источниках устанавливается контрольная аппаратура, которая ведет постоянную запись режимов работы оборудования. В нашем случае, все контрольные приборы в момент инцидента 5 марта 2019 года работали и их данные были представлены специалистам Ростехнадзора. Результат работы комиссии – никакого гидроудара зафиксировано не было, — констатировал Блинов.

Есть только констатация планового переключения сетевых насосов и «сработки» защитной системы по предотвращению гидроудара из-за падения давления в сети. Почему упало давление в сети, в данном акте проверки не указано, так как это не связано с работой ТГК-1.


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