Президент Украины: Владимир Зеленский — 72,12%, Петр Порошенко — 25,56%

Владимир Зеленский набирает на выборах президента Украины 72,12% голосов, его конкурент Петр Порошенко — 25,56%.

Об этом свидетельствуют официальные данные ЦИК Украины по результатам обработки 3% электронных протоколов, пишет ТАСС.

Разрыв между ними составляет 46,5 процентных пункта.

По данным ЦИК, Зеленский набирает 72,12% голосов против 25,56% у Порошенко.