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Фотомарафон «Моя семья» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Поделитесь счастливыми мгновениями вашей семейной жизни — участвуйте в новом фотомарафоне. (ФОТОМАРАФОН)

22.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев

Фотомарафон «Моя семья» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Дорогие читатели! Приглашаем вас принять участие в нашем новом проекте «Моя семья» — фотомарафоне счастливых мгновений семейной жизни. Расскажите нам через фотографии о ваших семейных ценностях, традициях, радостях, счастливых событиях.

Возможно, желание участвовать в фотомарафоне станет для кого-то хорошим поводом организовать сбор всех родственников (не забудьте про бабушек и дедушек!) и устроить большое семейное торжество с фотосессией.

Фото принимаем до 15 мая (в эту дату отмечается Международный день семей).

Присылая фото в редакцию, вы даете согласие на публикацию своих персональных данных и фото в медийных проектах редакции.

Ждем ваших снимков. Не забудьте сообщить свои имена и фамилии. Высылать фото можно на bkurer@mail.ru с пометкой «Моя семья».

В конце мая мы опубликуем проект в газете и на сайте www.kurer-sreda.ru. Также снимки будут публиковаться в нашей группе в соцсети ВКонтакте. Точно знаем — получится отличный фотоальбом!

Фотомарафон «Моя семья» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Моя семья Шарипов Алексей, Елизавета, Елена
Фотомарафон «Моя семья» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Моя семья Александр Тишкина. Арина, Артем и Анастасия
Фотомарафон «Моя семья» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Семья Веселковых, я мама и жена Татьяна, муж Сергей ,дочь Кристина, сын Данила..Люблю свою семью!!!!
Фотомарафон «Моя семья» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Кизлер Иван, Татьяна, Дарья. «Счастливые мгновения» СемьЯ!
Фотомарафон «Моя семья» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Семья Гладских
Фотомарафон «Моя семья» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Семья Реймер :супруги Иван и Дарья с детьми Алёной, Марком и Анечкой
Фотомарафон «Моя семья» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Александр,Ксения,Максим.
Охотины
Фотомарафон «Моя семья» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Моя семья

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