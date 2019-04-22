Объявления в газетах Бердска работают эффективно

Для рекламодателей и частных лиц мы разработали сервис по подаче-приему рекламных сообщений через наши сайты.

В процессе навигации при клике на рубрику «Объявления в газеты» перейдете в раздел приема объявлений.

Процесс займет 2 минуты. Оплата – картой, веб-деньгами и другими способами с помощью Робокассы.

Можно заходить в раздел приема объявлений сразу по ссылке www.kurer-sreda.ru

Все вопросы по онлайн-подаче объявлений можно задать по тел.8(383-41)2-70-12

Можно прочесть о правилах подачи объявлений в газеты.

Подробнее на Курьер. Среда. Бердск