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Скончался на 54-м году жизни председатель коллегии адвокатов Бердска Андрей Моисеевских

В последнее время он тяжело болел. Отпевание состоится 23 апреля в Богоявленском храме Бердска. Более 20 лет он отдал адвокатской деятельности.

21.04.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Предоставлено Коллегией адвокатов Бердска Один комментарий
 
Скончался на 54 м году жизни председатель коллегии адвокатов Бердска Андрей Моисеевских

Моисеевских Андрей Григорьевич. 23. 03. 1966 год — 21. 04. 2019 год

21 апреля на 54-м году жизни ушел из жизни после тяжелой болезни Моисеевских Андрей Григорьевич, председатель коллегии адвокатов Бердска.

В 1990 году он окончил дневное отделение Свердловского юридического института, до декабря 1997-го работал следователем в прокуратуре Бердска. А с февраля 1998 года до последнего времени работал в Коллегии адвокатов Бердска. С 2003 года Андрей Григорьевич являлся бессменным председателем Бердской коллеги адвокатов.

Моисеевских Андрей Григорьевич навсегда останется в памяти и сердцах близких и друзей как светлый и отзывчивый человек, готовый прийти на помощь, поделиться своими знаниями и опытом с коллегами, как грамотный адвокат и управленец, профессионал правозащитного дела.

Коллеги скорбят по безвременной и невосполнимой утрате и выражают соболезнования родным и близким покойного.

Отпевание состоится в Богоявленском соборе (новая церковь в Микрорайоне) во вторник, 23 апреля, с 12.00 до 13.00, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Бердской коллегии адвокатов.


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(1) Комментарий

  1. igk63

    Земля пухом.Ещё один до пенсии немного не дотянул. :( :(

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