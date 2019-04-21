Скончался на 54-м году жизни председатель коллегии адвокатов Бердска Андрей Моисеевских

21 апреля на 54-м году жизни ушел из жизни после тяжелой болезни Моисеевских Андрей Григорьевич, председатель коллегии адвокатов Бердска.

В 1990 году он окончил дневное отделение Свердловского юридического института, до декабря 1997-го работал следователем в прокуратуре Бердска. А с февраля 1998 года до последнего времени работал в Коллегии адвокатов Бердска. С 2003 года Андрей Григорьевич являлся бессменным председателем Бердской коллеги адвокатов.

Моисеевских Андрей Григорьевич навсегда останется в памяти и сердцах близких и друзей как светлый и отзывчивый человек, готовый прийти на помощь, поделиться своими знаниями и опытом с коллегами, как грамотный адвокат и управленец, профессионал правозащитного дела.

Коллеги скорбят по безвременной и невосполнимой утрате и выражают соболезнования родным и близким покойного.

Отпевание состоится в Богоявленском соборе (новая церковь в Микрорайоне) во вторник, 23 апреля, с 12.00 до 13.00, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Бердской коллегии адвокатов.