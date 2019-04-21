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Насмерть сбил UAZ Patriot торопившуюся на трамвай женщину в Новосибирске

От удара внедорожника пострадавшая отлетела на несколько метров и ударилась головой об асфальт. На месте смертельного ДТП работает полиция.

21.04.2019 Фото: АСТ-54 Нет комментариев
 
Насмерть сбил UAZ Patriot торопившуюся на трамвай женщину в Новосибирске

На месте смертельного ДТП

В Новосибирске утром в воскресенье погибла женщина под колёсами внедорожника, сообщает АСТ-54.

21 апреля в Дзержинском районе возле остановки «Поликлиника» на улице Авиастроителей мужчина за рулём UAZ Patriot совершил наезд на пешехода.

Читатель сообщает, что тормозной путь автомобиля составлял 20-25 метров. На месте работает полиция.

По некоторым данным, пострадавшая торопилась на трамвай. От удара внедорожника она отлетела на несколько метров и ударилась головой об асфальт.


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