Насмерть сбил UAZ Patriot торопившуюся на трамвай женщину в Новосибирске

В Новосибирске утром в воскресенье погибла женщина под колёсами внедорожника, сообщает АСТ-54.

21 апреля в Дзержинском районе возле остановки «Поликлиника» на улице Авиастроителей мужчина за рулём UAZ Patriot совершил наезд на пешехода.

Читатель сообщает, что тормозной путь автомобиля составлял 20-25 метров. На месте работает полиция.

По некоторым данным, пострадавшая торопилась на трамвай. От удара внедорожника она отлетела на несколько метров и ударилась головой об асфальт.