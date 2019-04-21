Теракт: Погибли 160 человек при взрывах в костелах и отелях Шри-Ланки

В нескольких католических церквях и гостиницах Шри-Ланки утром 21 апреля произошли взрывы, в результате которых погибли как минимум 137 человек, еще несколько сотен получили ранения, сообщает агентство AFP со ссылкой на полицию. Взрывы прогремели как в столице страны Коломбо, так и в других частях Шри-Ланки.

Местное издание Ada Derana сообщает о 138 погибших, еще 402 человека, по его данным, пострадали. Об этом изданию сообщил директор национальной больницы, передают «Ведомости».

Больше всего жертв в Коломбо, там были атакованы три гостиницы и одна церковь, передает AFP. Ada Derana уточняет, что взрывы произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Еще несколько десятков человек стали жертвами взрыва в церкви города Баттикалоа на юго-востоке страны. Также есть погибшие при атаке на церковь в городе Негомбо на севере республики.

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена в обращении к гражданам сказал, что был шокирован сообщениями о взрывах, и призвал сохранять спокойствие. Министр финансов страны Мангала Самаравира в сообщении в Twitter назвал взрывы отвратительной попыткой устроить в стране хаос и анархию. Министр экономических реформ Шри-Ланки Харша де Сильва объявил, что правительство во главе с премьером проведет экстренное совещание.

В воскресенье, 21 апреля, католики во всем мире празднуют Пасху. По данным AFP, лишь около 6% жителей Шри-Ланки являются католиками, большая часть населения – буддисты.

Шри-Ланка является популярным туристическим направлением, в том числе и у россиян. Есть ли среди погибших и пострадавших граждане России, пока неизвестно. Полиция сообщает, что среди погибших были как минимум девять иностранцев.

По последним данным, число погибших выросло до 160.