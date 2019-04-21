СМИ: скончался фронтовик возле больницы из-за нехватки в ней мест в Челябинской области

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Уходят наши защитники. Воевали, молодые и здоровые ,нужны были Родине. Жили со своими ранениями и молчали,воспитывали своих детей,а теперь тяжело им и вспоминают только на 9 мая и много обещают , а они умирают на скамейках у больницы или тонут в своем доме как в Бердске ,а им всё обещают. Жаль. Ветеранам им уже за 90 лет. Умрем ,конечно все ,но дайте им умереть ДОСТОЙНО и окруженной заботой и любовью.
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