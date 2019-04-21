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СМИ: скончался фронтовик возле больницы из-за нехватки в ней мест в Челябинской области

Главврач больницы опроверг информацию, сообщив, что 95-летнему ветерану просто не успели оказать помощь.

21.04.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
СМИ: скончался фронтовик возле больницы из за нехватки в ней мест в Челябинской области

В Бердске остался 31 участник Великой Отечественной войны

Ветеран Великой Отечественной войны Никита Малахов скончался на лавочке возле Кизильской районной больницы, пишет «Первый Кизильский».

По данным портала, 95-летнему пенсионеру из поселка Сыртинский Кизильского района Челябинской области стало плохо, и его отвезли в районное медучреждение. Однако там заявили, что мест нет, и ветеран, не дождавшись помощи, умер возле больницы.

«Помощь тоже никто оказывать не стал. Ветеран умер, сидя на лавочке перед больницей», – рассказала внучка другого фронтовика Ивана Шелима.

Малахов и Шелим были последними живыми участниками Великой отечественной в поселке Сыртинский.

Как передает «Вертов.инфо», главврач опровергла отказ ветерану в госпитализации, отметив, что оказать помощь Малахову не успели, потому что он умер по прибытии в больницу.

Глава Кизильского района Александр Селезнев также назвал недостоверными данные портала.

«Я сегодня был на похоронах, разговаривал с его дочерью. И дело было совсем не так. Ветерана привезли на плановое лечение 19 апреля. Поднимался по крыльцу, ему стало плохо, проходящие мужчины помогли завести в коридор и посадить на лавочку, где он тут же скончался», — написал чиновник в соцетях, отметив, что у родственников никаких претензий нет.


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(2) Комментариев

  1. Новый мэр

    Жалко,наверное за Путина голосовал,верил что кругом враги, так и жил последнее время «Лишь бы не было войны!»

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  2. Аноним

    Уходят наши защитники. Воевали, молодые и здоровые ,нужны были Родине. Жили со своими ранениями и молчали,воспитывали своих детей,а теперь тяжело им и вспоминают только на 9 мая и много обещают , а они умирают на скамейках у больницы или тонут в своем доме как в Бердске ,а им всё обещают. Жаль. Ветеранам им уже за 90 лет. Умрем ,конечно все ,но дайте им умереть ДОСТОЙНО и окруженной заботой и любовью.

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