СМИ: скончался фронтовик возле больницы из-за нехватки в ней мест в Челябинской области

Ветеран Великой Отечественной войны Никита Малахов скончался на лавочке возле Кизильской районной больницы, пишет «Первый Кизильский».

По данным портала, 95-летнему пенсионеру из поселка Сыртинский Кизильского района Челябинской области стало плохо, и его отвезли в районное медучреждение. Однако там заявили, что мест нет, и ветеран, не дождавшись помощи, умер возле больницы.

«Помощь тоже никто оказывать не стал. Ветеран умер, сидя на лавочке перед больницей», – рассказала внучка другого фронтовика Ивана Шелима.

Малахов и Шелим были последними живыми участниками Великой отечественной в поселке Сыртинский.

Как передает «Вертов.инфо», главврач опровергла отказ ветерану в госпитализации, отметив, что оказать помощь Малахову не успели, потому что он умер по прибытии в больницу.

Глава Кизильского района Александр Селезнев также назвал недостоверными данные портала.

«Я сегодня был на похоронах, разговаривал с его дочерью. И дело было совсем не так. Ветерана привезли на плановое лечение 19 апреля. Поднимался по крыльцу, ему стало плохо, проходящие мужчины помогли завести в коридор и посадить на лавочку, где он тут же скончался», — написал чиновник в соцетях, отметив, что у родственников никаких претензий нет.