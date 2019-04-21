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Против насилия над гомосексуалистами с заклеенными ртами выступили в Новосибирске

Организаторы акции «День молчания» провели флешмоб и убедились, что столица Сибири толерантный к ЛГБТ-сообществу город.

21.04.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Дианы Днепр 4 коммент.
 
 

Против насилия над гомосексуалистами с заклеенными ртами выступили в Новосибирске

Фотосессия в поддержку ЛГБТ-людей в центре Новосибирска

В Новосибирске 21 апреля прошла акция в рамках Международного Дня молчания. Он отмечается каждый год и направлен против замалчивания насилия в отношении ЛГБТ-людей.

В Новосибирске акция прошла в виде флешмоба: были проведены фотосессии на фоне знаковых для города объектов, десять человек прошли с флагом вдоль главной улицы Новосибирска — Красного проспекта. В акции участвовали как ЛГБТ-активисты, так и дружественные гетеросексуалы с заклеенными ртами, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» организаторы.

— Прохожие реагировали доброжелательно, обнимались, фотографировались, улыбались. Новосибирск еще раз подтвердил звание толерантного города, — рассказали организаторы.
Акция в Новосибирске проводится третий год подряд.

В Санкт-Петербурге, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», полиция задержала нескольких участников подобной акции, в том числе несовершеннолетних.


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Какая толерантность, отправить их всем дружный коллективом в Европу.

    Thumb up 18 Thumb down 2

  2. Бердский

    Всех радужных на север валить лес , пусть там попу и рот клееят …

    Thumb up 15 Thumb down 2

  3. Аноним

    Их бы в тюрьму — вот радости там будет (не для них)
    *CRAZY* *CRAZY* *CRAZY*

    Thumb up 10 Thumb down 2

  4. Андрей

    Господь их уже наказал, что они в таком садоме живут.

    Thumb up 2 Thumb down 4

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