Против насилия над гомосексуалистами с заклеенными ртами выступили в Новосибирске

В Новосибирске 21 апреля прошла акция в рамках Международного Дня молчания. Он отмечается каждый год и направлен против замалчивания насилия в отношении ЛГБТ-людей.

В Новосибирске акция прошла в виде флешмоба: были проведены фотосессии на фоне знаковых для города объектов, десять человек прошли с флагом вдоль главной улицы Новосибирска — Красного проспекта. В акции участвовали как ЛГБТ-активисты, так и дружественные гетеросексуалы с заклеенными ртами, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» организаторы.

— Прохожие реагировали доброжелательно, обнимались, фотографировались, улыбались. Новосибирск еще раз подтвердил звание толерантного города, — рассказали организаторы.

Акция в Новосибирске проводится третий год подряд.

В Санкт-Петербурге, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», полиция задержала нескольких участников подобной акции, в том числе несовершеннолетних.