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Идет второй тур выборов президента Украины

Согласно данным соцопросов, Зеленского готовы поддержать более 70% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко — около 25%

21.04.2019 Нет комментариев
 
Идет второй тур выборов президента Украины

Петр Порошенко

Избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов открылись в воскресенье на Украине, пишет РИА Новости.
Участки будут работать с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск).
Во втором туре принимают участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. Согласно данным соцопросов, Зеленского готовы поддержать более 70% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко — около 25%
На выборах в качестве наблюдателей не будет российских граждан. Москва считает, что отказ Киева допустить на выборы наблюдателей из РФ ставит под вопрос легитимность всего избирательного процесса, а также возможность признания итогов голосования. Кроме того, из-за закрытия участков в России, а также отказа от проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, 7-10 миллионов граждан Украины не смогут проголосовать.
Срок полномочий президента составляет пять лет. ЦИК обязан объявить итоги второго тура голосования до 1 мая включительно. До 3 июня должна состояться инаугурация новоизбранного президента.


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