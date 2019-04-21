Продамы: почему продают огромные красивые дома на Морской? Там плохо жить?

В рубрику «Сообщи свои новости» написалЕздил сегодня на конечную тройки погулять. На обратном пути обратил внимание, что на улице Морской, что между кладбищем и поворотом на Голубое озеро, настроено много огромных красивых домов. И многие из них продаются. Везде сплошные «продамы». Почему их так много продают? Там так плохо жить или что?