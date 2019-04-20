КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1к.кв. в центре!!!
Продам 1-ую на Кристальной 89137313888 Ирина
продам 1-ю квартиру
Продам комнату
Продам комнату
продам 3-ю квартиру
Продам 2-ую. 8-913-701-2341 Алёна
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Учительница набросилась на школьницу из-за очереди в туалет в Новосибирске

Пострадали от огня 25 человек на пожарах в Забайкалье

Победителем украинских дебатов эксперты признали Зеленского

Украл молока на 1,4 млн рублей у деревенских жителей бизнесмен из Бердска

Стань соучастником: Просим помочь с изданием проекта «Победители» о фронтовиках Бердска

Старушке без ног увезли 12 упаковок памперсов и 1000 рублей от благотворителей Бердска

Закрыл проезд к жилым домам на 2,5 года застройщик «Ферганы» в Бердске

К 75-летию Победы дать квартиру фронтовичке из Бердска пообещала омбудсмен

Сломал шею незнакомцу во время конфликта житель Бердска в Новосибирске

Инструкция: Как получить пенсионные накопления умершего родственника в Бердске

Последние комментарии

Апрель 2019
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  


Земляки, порекомендуйте грамотного онколога

Нужна консультация, знакомые очень не рекомендуют обращаться в поликлинику.

20.04.2019 4 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свою новость» написала Татьянка:
— Всех приветствую! Земляки, порекомендуйте, пожалуйста, грамотного онколога, который принимает в Бердске. Нужна консультация, знакомые очень не рекомендуют обращаться в поликлинику… Есть ли такой врач у нас в городе?


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Мошенника из Бердска осудил районный суд Татарска Земляки, порекомендуйте грамотного онколога Зарезала годовалую дочь, приняв ее за опасную куклу, мать-наркоманка в Кемерово

(4) Комментариев

  1. Аноним

    Шпомер мужик здравый, но работы столько, что рецепты уже не успевает выписывать.
    Так что лучше в Новосибирск и очень важно какие органы поразила онкология — лучше консультации к двух специалистов ( непосредственно у онколога и врача по пораженным органам)

    Thumb up 1 Thumb down 0

  2. Аноним

    У нас в городе нет. В Новосибирске в 1 городской хорошие врачи . Смотря какой врач нужен, если моммолог то профессор Сидоров. Врач от Бога.

    Thumb up 1 Thumb down 0

  3. Аноним

    Идете в поликлинику,берете направление на консультацию в областной онкологический диспансер.Лучшей консультации не получите нигде.В платных с вас будут выкачивать деньги

    Thumb up 4 Thumb down 0

  4. Аноним

    Рягузов Максим Евгеньевич, принимает на Веге

    Thumb up 1 Thumb down 1

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка до 40% на гостиную ВИКТОРИЯ
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика