Земляки, порекомендуйте грамотного онколога

В рубрику «Сообщи свою новость» написала— Всех приветствую! Земляки, порекомендуйте, пожалуйста, грамотного онколога, который принимает в Бердске. Нужна консультация, знакомые очень не рекомендуют обращаться в поликлинику… Есть ли такой врач у нас в городе?