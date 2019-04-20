Земляки, порекомендуйте грамотного онколога

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Шпомер мужик здравый, но работы столько, что рецепты уже не успевает выписывать.
Так что лучше в Новосибирск и очень важно какие органы поразила онкология — лучше консультации к двух специалистов ( непосредственно у онколога и врача по пораженным органам)
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У нас в городе нет. В Новосибирске в 1 городской хорошие врачи . Смотря какой врач нужен, если моммолог то профессор Сидоров. Врач от Бога.
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Идете в поликлинику,берете направление на консультацию в областной онкологический диспансер.Лучшей консультации не получите нигде.В платных с вас будут выкачивать деньги
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Рягузов Максим Евгеньевич, принимает на Веге
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