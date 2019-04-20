КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1к.кв. в центре!!!
Продам 1-ую на Кристальной 89137313888 Ирина
продам 1-ю квартиру
Продам комнату
Продам комнату
продам 3-ю квартиру
Продам 2-ую. 8-913-701-2341 Алёна
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Учительница набросилась на школьницу из-за очереди в туалет в Новосибирске

Пострадали от огня 25 человек на пожарах в Забайкалье

Победителем украинских дебатов эксперты признали Зеленского

Украл молока на 1,4 млн рублей у деревенских жителей бизнесмен из Бердска

Стань соучастником: Просим помочь с изданием проекта «Победители» о фронтовиках Бердска

Старушке без ног увезли 12 упаковок памперсов и 1000 рублей от благотворителей Бердска

Закрыл проезд к жилым домам на 2,5 года застройщик «Ферганы» в Бердске

К 75-летию Победы дать квартиру фронтовичке из Бердска пообещала омбудсмен

Сломал шею незнакомцу во время конфликта житель Бердска в Новосибирске

Инструкция: Как получить пенсионные накопления умершего родственника в Бердске

Последние комментарии

Апрель 2019
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  


Учительница набросилась на школьницу из-за очереди в туалет в Новосибирске

Педагог с криками попыталась вытолкать школьницу из кабинки, аргументируя, что туалеты с щеколдами предназначены для учителей.(ВИДЕО)

20.04.2019 Фото: vk.com 4 коммент.
 
Учительница набросилась на школьницу из за очереди в туалет в Новосибирске

Кадры видео из туалета

Новый спорный эпизод из жизни российских школ: в Новосибирске учительница одного из образовательных учреждений потребовала от ученицы освободить кабинку туалета, якобы предназначенную для педагогов. Агрессивные действия учителя сняли на телефон другие школьницы, и после публикации скандального видео педагогу пришлось признать некорректность своего поступка.

На ролике запечатлено, как женщина сурово пытается объяснить ученице, что та должна освободить кабинку туалета. Поскольку та сопротивлялась, педагог потребовала дневник и пригрозила разбирательством в другом месте. В какой-то момент учитель перешла от слов к делу и попыталась вытолкнуть девочку из туалета.

«Я здесь ждать, что ли, буду стоять?» — кричала педагог, отказываясь принимать аргумент, что ни на одной из кабинок школьного туалета не указано, что она предназначена для учителей.

«Дневник доставай… Сначала научись разговаривать и вести себя, потом пойдешь в туалет. Это для учителей две кабинки. Ты русский язык понимаешь? Так, какой класс?.. Классный руководитель кто? Будем разбираться в другом месте», — кричит учительница.

Издание «Ридус» со ссылкой на авторов видеоролика уточняет, что в туалете расположено сразу пять кабинок, но только две из них оснащены задвижками, позволяющими закрыться при посещении. Обе, по словам учительницы, предназначены для педагогического состава школы.

В школе 17 апреля прошло заседание конфликтной комиссии, которая разобрала инцидент. Педагог признала, что повела себя в отношении ученицы не совсем корректно.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Мошенника из Бердска осудил районный суд Татарска Земляки, порекомендуйте грамотного онколога Зарезала годовалую дочь, приняв ее за опасную куклу, мать-наркоманка в Кемерово

(4) Комментариев

  1. igk63

    А,что хотят от учеников,когда такие учителя? =-O

    Thumb up 4 Thumb down 6

    • Аноним

      Да у нас даже президент ровно такой же. Со спецправами, спецполномочиями, спецбольницей, спецармией, спецбюджетом и т. п.

      Вот, преподаватель «на своём уровне» решила героически отвоевать себе спецтуалет.

      Thumb up 3 Thumb down 5

  2. Новый мэр

    Да всё как обычно, выделенка и спец сигналы и спец клозеты :-D Ну что сказать училка дура,школьная система полное овно

    Thumb up 0 Thumb down 3

    • Дима

      Распустили детей,поставили их наравне со взрослыми,А потом хотите чтоб уважение было?Неужели не понятно,детям нельзя потакать,во же взрослые люди!Читайте Макаренко!!!

      Thumb up 1 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка до 40% на гостиную ВИКТОРИЯ
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика