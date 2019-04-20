Учительница набросилась на школьницу из-за очереди в туалет в Новосибирске

Новый спорный эпизод из жизни российских школ: в Новосибирске учительница одного из образовательных учреждений потребовала от ученицы освободить кабинку туалета, якобы предназначенную для педагогов. Агрессивные действия учителя сняли на телефон другие школьницы, и после публикации скандального видео педагогу пришлось признать некорректность своего поступка.

На ролике запечатлено, как женщина сурово пытается объяснить ученице, что та должна освободить кабинку туалета. Поскольку та сопротивлялась, педагог потребовала дневник и пригрозила разбирательством в другом месте. В какой-то момент учитель перешла от слов к делу и попыталась вытолкнуть девочку из туалета.

«Я здесь ждать, что ли, буду стоять?» — кричала педагог, отказываясь принимать аргумент, что ни на одной из кабинок школьного туалета не указано, что она предназначена для учителей.

«Дневник доставай… Сначала научись разговаривать и вести себя, потом пойдешь в туалет. Это для учителей две кабинки. Ты русский язык понимаешь? Так, какой класс?.. Классный руководитель кто? Будем разбираться в другом месте», — кричит учительница.

Издание «Ридус» со ссылкой на авторов видеоролика уточняет, что в туалете расположено сразу пять кабинок, но только две из них оснащены задвижками, позволяющими закрыться при посещении. Обе, по словам учительницы, предназначены для педагогического состава школы.

В школе 17 апреля прошло заседание конфликтной комиссии, которая разобрала инцидент. Педагог признала, что повела себя в отношении ученицы не совсем корректно.