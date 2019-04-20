Пострадали от огня 25 человек на пожарах в Забайкалье

Число пострадавших от пожаров в Забайкалье увеличилось до 25 человек, сообщили в пресс-службе МЧС со ссылкой на региональный Минздрав.

Ранее сообщалось о 23 пострадавших, семерым из них потребовалась госпитализация.

По последним данным МЧС, пожары во всех 14 населенных пунктах ликвидированы.

Как отметил собеседник РИА Новости, в Читу прибыли два самолета Бе-200 и вертолет Ми-8, еще два Ми-8 пока в пути.

С начала пожаров эвакуировано 289 человек, в том числе 39 детей. Сейчас 78 из них находятся в пункте временного содержания, остальные разместились у родственников.

Огонь уничтожил 107 домов (88 жилых и 19 нежилых), 35 надворных построек, а также 12 животноводческих стоянок. Погибло 30 голов скота.

В крае введен режим чрезвычайной ситуации. Президент Владимир Путин поручил усилить группировку спасателей и обеспечить все меры по эвакуации жителей пострадавших районов.