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Как грузят мясо на рынок Бердска

Запечатлевший на фото очевидец интересуется, пройдет ли мясо, выгруженное из багажника автомобиля, ветеринарный контроль.(ФОТО)

20.04.2019 Фото: Романа 5 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свою новость» 20 апреля написал Роман:
— Интересно, пройдет ветконтроль? С утра у базара сфотал, как грузили мясо на бердский рынок.

Как грузят мясо на рынок Бердска

Мясо из багажника попадет на прилавок


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    Вот удивил, как будто в другие магазины как-то по-другому его возят.

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  2. Ольга

    Если мясо успешно выдержит бактериологические испытания, если на нем нет плесени, то, конечно, ветеринарный контроль это мясо пройдет успешно.
    А загрязнения просто зачищаются.

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  3. Аноним

    это так торгуют в подвале там нет контроля, вот и думайте что продают в подвале а на самом рынке все по контролем

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  4. Новый мэр

    Пригожин детей в Москве так кормит и ничего, лучший повар России :-D

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  5. Веда

    Конечно пройдёт,а когда корову колют так вообще все на полу лежит)))все моется ))))ничего страшного в этом не вижу. А ветконтроль там строгий,сама когда то пыталась там с мясом поработать.

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