Как грузят мясо на рынок Бердска

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Вот удивил, как будто в другие магазины как-то по-другому его возят.
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Если мясо успешно выдержит бактериологические испытания, если на нем нет плесени, то, конечно, ветеринарный контроль это мясо пройдет успешно.
А загрязнения просто зачищаются.
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это так торгуют в подвале там нет контроля, вот и думайте что продают в подвале а на самом рынке все по контролем
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Пригожин детей в Москве так кормит и ничего, лучший повар России
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Конечно пройдёт,а когда корову колют так вообще все на полу лежит)))все моется ))))ничего страшного в этом не вижу. А ветконтроль там строгий,сама когда то пыталась там с мясом поработать.
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