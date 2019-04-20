Зарезала годовалую дочь, приняв ее за опасную куклу, мать-наркоманка в Кемерово

В Кемеровской области вынесен приговор жительнице областного центра, убившей малолетнюю дочь, сообщили 19 апреля в региональном управлении Следственного комитета.

Собранные следственными органами СКР по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 40-летней жительнице Кемерова. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка).

Следствием и судом установлено, что в январе 2018 года в одной из квартир Заводского района областного центра обнаружено тело полуторагодовалого ребенка с признаками насильственной смерти. В квартире также находилась мать ребенка, которая была в состоянии наркотического опьянения.

Данный факт был подтвержден медицинским освидетельствованием. Установлено, что семья проживала в съемной квартире, а накануне произошедшего женщина скинула SMS-сообщение подруге. А та посчитала, что с ней произошла беда и за помощью обратилась в полицию. Допросить задержанную удалось только через несколько часов. Женщина пояснила, что после употребления наркотического средства ей почудилось, что в комнате находится не ребенок, а кукла, от которой исходит опасность. Обвиняемая нанесла потерпевшей несколько ножевых ранений.

По ходатайству следователя судом женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе предварительного следствия обвиняемой проведена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой установлено, что в момент совершения преступления женщина расстройством психики не страдала. Однако на фоне употребления наркотических средств она не могла в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, при этом они носили целенаправленный характер.

Сотрудники органов опеки регулярно посещали женщину по месту жительства. Примечательно, что накануне визита работников органов опеки она приводила себя и жилище в порядок. Таким образом, она не вызывала у посещавших ее сотрудников никаких подозрений.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима.