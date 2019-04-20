КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1к.кв. в центре!!!
Продам 1-ую на Кристальной 89137313888 Ирина
продам 1-ю квартиру
Продам комнату
Продам комнату
продам 3-ю квартиру
Продам 2-ую. 8-913-701-2341 Алёна
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Учительница набросилась на школьницу из-за очереди в туалет в Новосибирске

Пострадали от огня 25 человек на пожарах в Забайкалье

Победителем украинских дебатов эксперты признали Зеленского

Украл молока на 1,4 млн рублей у деревенских жителей бизнесмен из Бердска

Стань соучастником: Просим помочь с изданием проекта «Победители» о фронтовиках Бердска

Старушке без ног увезли 12 упаковок памперсов и 1000 рублей от благотворителей Бердска

Закрыл проезд к жилым домам на 2,5 года застройщик «Ферганы» в Бердске

К 75-летию Победы дать квартиру фронтовичке из Бердска пообещала омбудсмен

Сломал шею незнакомцу во время конфликта житель Бердска в Новосибирске

Инструкция: Как получить пенсионные накопления умершего родственника в Бердске

Последние комментарии

Апрель 2019
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  


Зарезала годовалую дочь, приняв ее за опасную куклу, мать-наркоманка в Кемерово

40-летнюю женщину суд приговорил к 12 годам колонии. У органов опеки она не вызывала подозрения. Экспертиза признала, что в момент убийства мать не страдала расстройством психики.

20.04.2019 Фото: Википедии Один комментарий
 
Зарезала годовалую дочь, приняв ее за опасную куклу, мать наркоманка в Кемерово

В состоянии наркотического опьянения мать убила маленькую дочь

В Кемеровской области вынесен приговор жительнице областного центра, убившей малолетнюю дочь, сообщили 19 апреля в региональном управлении Следственного комитета.

Собранные следственными органами СКР по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 40-летней жительнице Кемерова. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка).

Следствием и судом установлено, что в январе 2018 года в одной из квартир Заводского района областного центра обнаружено тело полуторагодовалого ребенка с признаками насильственной смерти. В квартире также находилась мать ребенка, которая была в состоянии наркотического опьянения.

Данный факт был подтвержден медицинским освидетельствованием. Установлено, что семья проживала в съемной квартире, а накануне произошедшего женщина скинула SMS-сообщение подруге. А та посчитала, что с ней произошла беда и за помощью обратилась в полицию. Допросить задержанную удалось только через несколько часов. Женщина пояснила, что после употребления наркотического средства ей почудилось, что в комнате находится не ребенок, а кукла, от которой исходит опасность. Обвиняемая нанесла потерпевшей несколько ножевых ранений.

По ходатайству следователя судом женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе предварительного следствия обвиняемой проведена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой установлено, что в момент совершения преступления женщина расстройством психики не страдала. Однако на фоне употребления наркотических средств она не могла в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, при этом они носили целенаправленный характер.

Сотрудники органов опеки регулярно посещали женщину по месту жительства. Примечательно, что накануне визита работников органов опеки она приводила себя и жилище в порядок. Таким образом, она не вызывала у посещавших ее сотрудников никаких подозрений.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Мошенника из Бердска осудил районный суд Татарска Земляки, порекомендуйте грамотного онколога Зарезала годовалую дочь, приняв ее за опасную куклу, мать-наркоманка в Кемерово

(1) Комментарий

  1. Аноним

    контролирующие органы и контролируют эту заразу и кормятся с неё и опека там же, в противном случаи обязательно бы добились возбуждение уголовного дела по отравлению малолетних наркотическими препаратами, а не соглашались о переводе в административное ( полная деградация)

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка до 40% на гостиную ВИКТОРИЯ
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика