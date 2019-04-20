Украл молока на 1,4 млн рублей у деревенских жителей бизнесмен из Бердска

Судья Татарского районного суда вынес обвинительный приговор в отношении 46-летнего жителя города Бердска Евгения Нахимова, сообщили 19 апреля в прокуратуре Новосибирской области.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничестве путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере).

В суде установлено, что с июня по декабрь 2015 года путем обмана и злоупотребления доверием 59 жителей с. Казачий Мыс и д. Чаны-Сакан похитил у них сырое коровье молоко, причинив ущерб на сумму более 1,4 млн рублей.

Нахимов договорился со своим знакомым, чтобы он организовал приемку у населения сырого коровьего молока, обещая оплатить его в полном объеме, при этом, не намереваясь оплачивать сданное молоко. В течение 7 месяцев жители сдавали молоко, однако оплату за него получили только в 2019 году, после того, как было расследовано уголовное дело.

Дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства, подсудимый вину в совершении преступления в судебном заседании признал полностью, согласился с предъявленным ему обвинением.

Суд назначил Нахимову наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы (условно, установив ему испытательный срок в 3 года). Суд также возложил дополнительную обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления государственного специализированного органа, занимающегося исправлением осужденного.

Приговор суда в законную силу не вступил.