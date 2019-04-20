Украл молока на 1,4 млн рублей у деревенских жителей бизнесмен из Бердска
Полгода бердчанин принимал у 59 селян сырое коровье молоко. Но оплату они получили лишь через 4 года после расследования мошенничества. Суд приговорил предпринимателя к 3,5 года лишения свободы условно.
За молоко 2015 года предприниматель рассчитался с поставщиками в 2019-м
Судья Татарского районного суда вынес обвинительный приговор в отношении 46-летнего жителя города Бердска Евгения Нахимова, сообщили 19 апреля в прокуратуре Новосибирской области.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничестве путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере).
В суде установлено, что с июня по декабрь 2015 года путем обмана и злоупотребления доверием 59 жителей с. Казачий Мыс и д. Чаны-Сакан похитил у них сырое коровье молоко, причинив ущерб на сумму более 1,4 млн рублей.
Нахимов договорился со своим знакомым, чтобы он организовал приемку у населения сырого коровьего молока, обещая оплатить его в полном объеме, при этом, не намереваясь оплачивать сданное молоко. В течение 7 месяцев жители сдавали молоко, однако оплату за него получили только в 2019 году, после того, как было расследовано уголовное дело.
Дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства, подсудимый вину в совершении преступления в судебном заседании признал полностью, согласился с предъявленным ему обвинением.
Суд назначил Нахимову наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы (условно, установив ему испытательный срок в 3 года). Суд также возложил дополнительную обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления государственного специализированного органа, занимающегося исправлением осужденного.
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Ворует народ, ворует…. А виноват будет Путин и Система…..
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Воровал в 2015-ом году, а приговор вынесли в 2019-ом. Как раз один срок «незаменимого» прошёл бы. Можно было бы валить на следующих президентов, если бы они были…
Надо полагать деньги сельчанам вернут в 2029-ом. Видимо уже наследникам сдававших молоко. Если вообще вернут.
Но система не виновата, нет. Что вы! Она просто меееееееееееееедленно работает. Если вообще работает….
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За то некоторые функционеры этой системы умудряются кратно увеличить своё и без того немалое состояние всего за один год
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А как дела у зубника Александра Иваныча, который после отсидки снова деревенских нагрел с протезированием?
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Не зря же постоянно выражаются—деревня—, вот такие
умники и обдирают людей, наживаются. Стыдоба—БИЗНЕСМЕН.
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Ценник на закупе 6 рублей за литр цельного, а в торговых сетях 50 рублей за разбавленное!
Кто кого нае… обманывает?!
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