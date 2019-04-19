Финансовые эксперты выявили самые перспективные платежные системы

Если еще несколько лет назад граждане преимущественно использовали наличные средства и в редких случаях – банковские карты, то теперь наряду с этими продуктами присутствуют и другие, связанные с современными технологиями. Значимость всех актуальных предложений постепенно меняется, что привлекает внимание экспертов отрасли. В частности, Международный валютный фонд решил выяснить, какими видят перспективы имеющихся сейчас инструментов простые потребители.

Для реализации своей идеи он провел опрос населения посредством Твиттера. В Твиттере от МВФ поступил вопрос относительно того, чем именно люди планируют оплачивать свои обеды через ближайшие пять лет. В качестве вариантов ответов были предложены наличные, криптовалюта, мобильный телефон и банковская карта. Опрос заинтересовал свыше 37,6 тыс. человек, из которых более половины отдали свои предпочтения криптовалюте. На таких респондентов пришлось 56% от всех участников. С солидным отрывом от лидера далее по степени убывания голосов расположились мобильный телефон, банковская карта и наличные. Причем, если коммуникационному каналу отдали свои предпочтения 27% граждан, то банковской карте и наличным – всего 9% и 8% соответственно.

Сегодня эксперты отрасли обращают внимание на то, что такие биржи, как Exmo, становятся все более популярными. Интерес к этой сфере проявляют как простые граждане, так и компании различных уровней. При этом многие организации, ранее не имевшие дел с финансами, стремятся взять себе на вооружение цифровые продукты. Это настораживает представителей Международного валютного фонда, которые

считают, что для реализации подобных проектов должны быть учтены все необходимые требования, которые смогли бы обеспечить доверие к организациям и их предложениям. И здесь на первое место выходит полная подотчетность, прозрачность всех операций.

По мнению специалистов, криптовалюты сегодня серьезно раскачивают банковскую систему, что делает необходимым установление особого надзора во избежание дестабилизации. Цифровые продукты и все, что характеризуется применением технологии распределенного реестра, эксперты считают нежелательными из-за их большого потенциала по внесению изменений в существующую финансовую базу.