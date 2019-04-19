Гревший воду на Вечном огне в Волгограде услышал сигналы из космоса

В Волгограде камеры «Безопасного города» запечатлели вчерашние похождения странного туриста, который грел воду на Вечном огне аллеи Героев.

На видео видно, как мужчина с сумкой чуть ли не прямо из поезда подходит к мемориалу и начинает греть воду. К нему тут же подходят трое прохожих, а минуту спустя на месте появляется полиция. Турист мирно уходит за стражем порядка, не пытаясь ни убежать, ни оказать сопротивления.

Мужчина заявил, что слышал сигнал из космоса, который заставил его приехать из Свердловской области аж в Волгоград и испить воды, подогретой на Вечном огне. В противном случае голоса обещали мужчине гибель от облучения.

Известно, что полицейские передали странного туриста специалистам по психиатрической помощи.

Источник: gorvesti.ru