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Засекреченный Ким Чен Ын: Место встречи с Путиным не объявляют в целях безопасности

Пресс-секретарь главы государства заверил, что «все будет на территории Российской Федерации». Встреча пройдет до конца апреля. Повестка обширная.

19.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Засекреченный Ким Чен Ын: Место встречи с Путиным не объявляют в целях безопасности

Встречу лидеров Северной Кореи и России засекретили

Лидеры России и КНДР имеют «обширный багаж» для обсуждения на предстоящих переговорах, отметил пресс-секретарь президента.

Место и точное время предстоящей встречи президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына до сих пор не объявлены из-за соображений безопасности, пояснил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это связано с соображениями безопасности», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, обусловлена ли повышенная секретность требованиями северокорейской стороны.

Песков оставил без ответа вопрос о том, в каком формате планируется провести предстоящий контакт двух лидеров. «Мы своевременно о всех деталях вас проинформируем», — сказал он.

Пресс-секретарь главы государства заверил, что «все будет на территории Российской Федерации».

«Это мы вам гарантируем», — сказал он. Отвечая на комментарии представителей СМИ, что Россия — страна огромная и для того, чтобы добраться из Москвы в определенные ее города может потребоваться много времени, Песков заметил: «успеем».

Список тем
Лидеры РФ и КНДР имеют «обширный багаж» для обсуждения на предстоящих переговорах.

«Конечно, первое — это развитие двусторонних отношений, второе — это обсуждение проблемы денуклеаризации, проблемы регионального сотрудничества, поэтому багаж для обсуждения весьма обширный», — сказал представитель Кремля.

Песков попросил журналистов вспомнить, «что речь идет о переговорах глав государств, соседних государств, которые имеют достаточно обширную совместную государственную границу». «Мы не находимся на разных континентах, мы граничим друг с другом», — подчеркнул он, комментируя просьбу сравнить предстоящие переговоры Путина и Ким Чен Ына с состоявшимися ранее саммитами лидеров КНДР и США.

Говоря об ожиданиях, которые в Кремле имеются в отношении результатов встречи глав РФ и КНДР, Песков напомнил, что «у Москвы, у Путина, в частности, был большой перерыв в общении с руководством КНДР». «Вы помните, в начале 2000-х Путин был с визитом в Пхеньяне. Тогда у него были полноформатные контакты с руководством КНДР. Потом случился большой перерыв, потом во главу угла встала проблема денуклеаризации Корейского полуострова», — отметил он.

Представитель Кремля при этом напомнил, что Россия выступает за денуклеаризацию КНДР. «Нет сомнений, что Россия будет готова сделать все, чтобы способствовать в меру своих возможностей процессу денуклеаризации Корейского полуострова», — подчеркнул он. Тем не менее, по его словам, в данном случае Россия проводит самостоятельную политику и не координирует свои усилия с США. «Определенный обмен мнениями идет, — уточнил Песков. — Естественно, тема Корейского полуострова является темой для обмена мнениями между двумя странами, но говорить о какой-то тесной координации здесь нельзя».

В четверг пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проведут встречу в России до конца текущего месяца.

Источник: ТАСС


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