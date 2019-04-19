По делу о растрате 1,3 млн рублей директора мусорной свалки допросят мэра Бердска

Продолжается судебное заседание по уголовному делу директора муниципального «СпецАвтоХозяйства» Софьи Солоповой и ее заместителя Сергея Оленича. Из 30 заявленных свидетелей судья бердского городского суда Наталья Агеева уже допросила девять человек. Сегодня, 19 апреля, в суд пригласили пятерых свидетелей, в числе которых оказались директор «ЭкоСервиса» Жанна Теличко, бывший эколог и юрист «СпецАвтоХозяйства».

Так, директор «ЭкоСервиса» Жанна Теличко рассказала суду, что видела Сергея Оленича на совещаниях в горадминистарции. А бывший эколог предприятия Елизавета Зырянова подтвердила, что она взаимодействовала с Оленичем, так как он курировал некоторые вопросы, в том числе «продвигал» трехсторонний договор между «СпецАвтоХозяйством», «ЭкоСервисом» и юридическими лицами, которые без договора бросали мусор в контейнеры многоквартирных домов. Она же вместе с Оленичем предпринимали усилия для включения бердского полигона ТБО в территориальную схему на постоянной основе. По словам свидетеля, благодаря фигуранту уголовного дела по растарате полигон получил лицензию на деятельность.

— Моему доверителю вменяют, что он никакую работу в САХе не выполнял. Но каждый свидетель в своем аспекте подтверждает, что он работал на предприятии. Безусловно, есть объективные обстоятельства, например, у Оленича не было своего кабинета,но был разъездной характер работы. Поэтому сотрудники предприятия не могут сказать, что видели его каждый день на рабочем месте. Например, Зырянова сегодня пояснила, что она год проработала в одном кабинете с Солоповой и видела Оленича очень часто. Не было свидетелей как таковых, которые давали обвинительные показания. Кто-то видел Оленича на работе чаще, а кто-то реже. Та же Зырянова подтвердила сегодня, что в 2016 году Оленич курировал покупку нового бульдозера за 5 млн рублей для нужд «САХа», — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» адвокат обвиняемого Сергей Кречетов.

Напомним, по версии следствия, Софья Солопова незаконно выплатила зарплату своему заму Сергею Оленичу в сумме 1,3 млн рублей, который фактически не выполнял должностные обязанности.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» первое заседание по этому уголовному делу, в котором Оленич фигурирует в качестве пособника, состоялось 3 декабря 2018 года. Адвокат Оленича Сергей Кречетов обратился с ходатайством о переносе слушаний в суд Новосибирска — по месту проживания главного обвиняемого Солоповой. Кроме того, защита полагала, что в Бердске может возникнуть конфликт интересов

Тогда судья согласилась с предложением защиты, которое поддержала гособвинитель Анна Белова. Однако 6 марта дело снова вернулось в Бердск. Так решил суд: поскольку большинство свидетелей проживают в Бердске, нет основания для направления дела в новосибирский суд.

Адвокат Сергея Оленича заявил отвод судье Наталье Агеевой, обосновав его «нарушениями прав обвиняемого на защиту». Однако суд не усмотрел оснований для отвода судьи.

6 марта суд допросил представителя потерпевшей стороны — спикера горсовета депутатов Валерия Бадьина. Он высказал свою позицию: раз органы предварительного следствия посчитали, что есть нарушения, значит, так оно и есть. Бадьин согласен с выводами следствия о том, что Сергей Оленич был неправильно оформлен на работу в САХ и, следовательно, незаконно получил из бюджета 1 млн 314 рублей в виде зарплаты.

-Мы вину не признаем, потому что мой доверитель был трудоустроен должным образом и фактически исполнял свои трудовые обязанности, — пояснил «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Кречетов.

Приказ Софье Солоповой взять на работу Сергея Оленича в 2016 году дал тогдашний первый вице-мэр Бердска Александр Тужик, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Сейчас руководство «Спецавтохозяйства» составляют директор, два его заместителя, главный бухгалтер и начальник полигона. Уволить Солопову и Оленича не могут до приговора, как и ликвидировать их должности. Оба находятся под домашним арестом.

Примечательно, что именно Тужик распорядился трудоустроить в Центр информационного и материального обеспечения трех человек, которые ныне находятся на скамье подсудимых как пособники в растрате. Следствие инкриминирует Нике Шапран, Сергею Горбунову и Ирине Кращук незаконное получение зарплаты в общей сложности на 1 млн рублей.

Валерий Бадьин рассказал суду, что впервые встретился с Сергеем Оленичем в кабинете главы Бердска. Мэр представил Сергея Николаевича как замдиректора «САХ». В качестве свидетеля на допрос в суд вызовут главу Бердска Евгения Шестернина, а также экс-первого заместителя мэра Александра Тужика.