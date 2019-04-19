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Частные кладбища появятся в России

На государственной земле будет организовано новое кладбище. У него будет частный оператор, который сможет получать прибыль за оказанные услуги.

19.04.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Частные кладбища появятся в России

Оказывать ритуальные услуги смогут только те компании, с которыми заключены соглашения

Минстрой завершает работу над новым законом «О похоронном деле». Доработанный документ с правками разослан на финальное ознакомление экспертам (есть в распоряжении «РГ»).

Новшеством закона является появление в России частных кладбищ. Речь идет не о коммерческом объекте, а о государственно-частном партнерстве, поясняет исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева. На государственной земле будет организовано новое кладбище. У него будет частный оператор, который сможет получать прибыль за оказанные услуги. «Эта схема уже сейчас в ряде регионов существует», — поясняет она.

Новая система организации похоронного дела поможет устранить и грубые нарушения на этом рынке. Сейчас работать на нем может кто угодно. К примеру, свои услуги предлагают медучреждения, в которых нередко устраивают выставку ритуальных товаров. При этом у них приоритет, так как врачи фиксируют факт смерти и имеют контакты родственников.

«С принятием закона оказывать ритуальные услуги смогут только те, с кем заключены соглашения, и сведения о которых внесены в региональный реестр. Это база добросовестных участников рынка», — рассказывает Андреева. Также медицинским организациям хотят запретить готовить умерших к захоронению. А ритуальным бюро нельзя будет оказывать услуги на территории медучреждений. Исключение составляют случаи, когда это разрешает регион. Запрещаются организация выставки и продажа похоронных принадлежностей на территории медорганизаций и на расстоянии менее 50 метров от них.

За нарушения фирма будет исключаться из реестра, а договор с ней будет расторгнут. «Законопроект запрещает навязывать услуги, передавать информацию об умерших третьим лицам», — отмечает Андреева. Таким образом, компании, которые позволяют себе такие методы работы, просто лишатся права оказывать услуги. Наиболее злостным нарушителям найдется место в реестре недобросовестных компаний, который также планируется ввести.

Заказы на организацию похорон могут приниматься только в специальных пунктах или через диспетчерские службы. А оказывать такие услуги смогут только по инициативе организатора похорон. Это поможет исключить случаи, когда наиболее активные представители ритуального бизнеса сначала берутся за дело, а потом выставляют родственникам счет.

«Главное, что было сделано в документе, определены полномочия региона и муниципалитета», — говорит заместитель председателя общественного совета при минстрое Светлана Разворотнева. Региональным властям документ предписывает утвердить общие правила и типовой договор на организацию похорон, требования к оказанию ритуальных услуг. За ними закрепляется обязанность утверждения правил содержания кладбищ и крематориев. Регион также установит правила организации, минимальные размеры и плату за организацию семейных мест захоронения.

Муниципалитеты должны будут вести учет мест захоронения и кладбищ. Им также предстоит заниматься содержанием мест захоронения, предоставлением гарантированного перечня услуг родственникам умерших, которые имеют право на оплату похорон за государственный счет.

На местном уровне утверждается и перечень предметов, необходимых для оказания таких похорон.
Прописываются правила организации бесплатных похорон. Так, бесплатно родственники могут оформить документы, необходимые для погребения. Им гарантируются предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения по указанному адресу. Бесплатно тело готовят к захоронению, транспортируют до кладбища или крематория, захоранивают или кремируют. Предметы, отличающиеся от предложенных, к примеру, лучшего качества, родственникам придется оплатить самостоятельно. С другой стороны, предоставить предметы или оказать работы из гарантированного перечня частично нельзя.

Среди минусов документа эксперты отмечают низкую стоимость пособия на погребение. Все работы должны быть сделаны на сумму 5946,47 рубля. Эта сумма установлена документом и будет ежегодно индексироваться с 1 февраля, исходя из индекса потребительских цен. Но она уже меньше, чем установленная на сегодня, отмечает Елена Андреева. Кроме того, все специализированные организации, заключившие соглашение с муниципалитетами, априори соглашаются на предоставление услуг гарантированного перечня.

Гарантированный перечень могут получить родственники неработающих, участников Великой Отечественной войны и военнослужащих и еще ряда категорий. Родственники покойного могут им не пользоваться, а взять пособие на погребение деньгами. Тогда та же сумма будет выплачена им в день обращения со справкой о смерти и в течение полугода с момента смерти родственника.

Источник: РГ


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