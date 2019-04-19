Страсть к алкоголю раздражает россиян в земляках за границей

Россиян больше всего в поведении земляков на отдыхе за границей раздражает любовь к спиртному, а также недоброжелательность и неумение улыбаться другим, выяснили эксперты интернет-сервиса для путешественников Biletix.

В открытом онлайн-исследовании, проведенном по заказу РИА Новости с 10 по 16 апреля, приняли участие 1508 респондентов разного пола и возраста.

Сначала аналитики выясняли мнение россиян о поведении туристов из других стран. «Примерно 20% опрошенных на вопрос: «Какие качества и поступки вызывают у вас негативное отношение по отношению к туристу или группе туристов?» ответили, что это грубость в общении с персоналом или местным населением», — сообщили в Biletix. Аналитики уточнили, что люди выбирали несколько вариантов ответа.

Еще 14% осудили склонность туристов скандалить по любому поводу, 13% — невнимательность к местным традициям и обычаям. Высокомерие по отношению к другим туристам вызывает недовольство у 12% респондентов, любовь к спиртному – у 10%.

По 8% раздражает недоброжелательность и неумение улыбаться другим; неряшливость и употребление пищи в непредназначенном для этого месте. Желание всеми способами демонстрировать богатство или статус не по нраву 7% опрошенных, желание любой ценой привлечь к себе внимание — 6%, неумение одеваться в соответствии с обстановкой — 4%.

Пиар-директор Biletix, кругосветный путешественник Григорий Луговой отметил, что в СМИ достаточно много рейтингов «вежливости туристов» из различных стран, однако в них россияне оцениваются со стороны и не дают своей собственной оценки.

«Серией опросов мы решили восполнить этот пробел и выявить, кого и почему российские путешественники считают вежливыми и воспитанными туристами, а кого не очень, и почему. А заодно оценить свой собственный «уровень» воспитанности. На мой взгляд, опрос показал, что россияне очень объективно и даже критично относятся к себе», — сказал он.

Исследование показало, что 20% россиян больше всего в соотечественниках за границей раздражает любовь к спиртным напиткам, 13% осуждают земляков за недоброжелательность и нежелание улыбаться другим людям. Невнимательность к местным традициям и обычаям, а также желание всеми способами демонстрировать богатство или статус раздражают по 12% респондентов.

Еще по 10% недовольны теми, кто не умеет одеваться в соответствии с обстановкой и любит скандалить по любому поводу. Вызывают недовольство у 8% опрошенных россиян соотечественники, которые проявляют грубость в общении с персоналом или местным населением.

По 5% раздражают земляки, которые проявляют высокомерие по отношению к другим туристам; стремятся любой ценой привлечь к себе внимание других; ведут себя неряшливо или едят в непредназначенном для этого месте.

«Примечательно, что большинство респондентов считают себя примерными туристами, к которым не за что придраться. На вопрос, становились ли они сами «плохим туристом», то есть имеют основание ответить «да» на один или несколько пунктов, представленных выше, 64% россиян ответили отрицательно. Самокритичными оказались 19% респондентов, а 17% затруднились с ответом», — отметили аналитики.

При этом 53% участников исследования категорически считают, что оправдать плохое поведение туристов нельзя никакими обстоятельствами. Такой ответ дали 50% мужчин и 55% женщин.

Но 15% готовы сделать поблажку россиянам, приехавшим на отдых с детьми, 13% не стали осуждать «плохих туристов», отмечавших национальный или религиозный праздник, спортивную победу российской сборной или нечто подобное. Еще 10% респондентов простили нарушителей порядка за празднование дня рождения или свадьбы, а 9% затруднились ответить на последний вопрос.

Источник: 1prime.ru