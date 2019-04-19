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Гревший воду на Вечном огне в Волгограде услышал сигналы из космоса
Пожаловались омбудсмену на разрушение домов грунтовыми водами жители Бердска
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О съемках фильма «Молодая жена» расскажет актер Владлен Бирюков в Бердске.
Удивительные факты раскроют не только сотрудники музея, но и Владлен Бирюков и дочь актера — Надежда Зварыкина.
О как !!!!
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