О съемках фильма «Молодая жена» расскажет актер Владлен Бирюков в Бердске.

20 апреля в музее «Театр Бирюкова» Бердска состоится кинолекторий по фильму «Молодая жена».

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» сотрудник музея Ольга Булыгина, поклонники таланта нашего земляка не только смогут насладиться просмотром картины «Молодая жена», но и услышать истории о съемках этого фильма.

Удивительные факты раскроют не только сотрудники музея, но и Владлен Бирюков и дочь актера — Надежда Зварыкина. Сотрудникам музея «Театр Бирюкова» удалось найти эксклюзивное интервью, где актер рассказывает о съемках в Ленинградской области в 1978 году.

Адрес: ул. Кирова, 1. Начало в 14.00. Стоимость билетов — 50 руб.

Справки по тел. 5-02-59.