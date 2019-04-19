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На джипе в запретном лесу гонял депутат-единоросс под Челябинском

Нарушителем въезда на территорию памятника природы оказался Алексей Четвернин, помощник депутата Госдумы Владимира Бурматова. Он начал размахивать удостоверением, угрожая, что его шеф всех уволит.

19.04.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
На джипе в запретном лесу гонял депутат единоросс под Челябинском

Член ГД заявил, что не имеет такого помощника

Депутата-единоросса Металлургического райсовета Алексея Четвернина застали на автомобиле в Каштакском бору, памятнике природы, куда запрещен въезд на машинах. Челябинцы опасаются, что чиновники помогут ему избежать наказания за это нарушение, передает корреспондент «URA.RU».

Информация об инциденте появилась в группе «Вредные выбросы г. Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». «В Каштакском бору задержали нарушителя, который на джипе гонял по памятнику природы. Его поймали и начали составлять протокол. Нарушителем оказался Четвернин Алексей — помощник депутата госдумы РФ Владимира Бурматова. Он начал размахивать удостоверением, угрожая, что его шеф всех уволит. Все зафиксировали, но нарушителя отпустили. Судя по разговорам, министерство может замять дело», — написали в соцсети.

Четвернин опроверг обвинения в угрозах. «Мы ежегодно организуем субботник в Каштакском бору. Ездил смотреть место сбора. Подъехали сотрудники природоохранной организации, сказали, что въезд запрещен. Я согласился и уехал, хотя запрещающих знаков там не видел. Протоколов не составляли. Жалоба [в соцсети] может быть связана с политической борьбой [в сентябре пройдут выборы]» — считает депутат.

В минэкологии области подтвердили факт инцидента. «Не располагаем информацией о том, кто виновник. Подтверждаем, что в этот день был рейд в Каштакском бору, в ходе которого были выявлены нарушители. Если есть нарушение, человек будет наказан, даже если он депутат или чиновник», — заверил представитель министерства Виталий Безруков.

В пресс-службе депутата Госдумы Владимира Бурматова заявили, что Четвернин не является его помощником.

Источник: ura.news


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