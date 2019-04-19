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Закрыл проезд к жилым домам на 2,5 года застройщик «Ферганы» в Бердске

Жители возмущены: детям и старикам приходится кружить по району, чтобы добраться до дома. Бердчане беспокоятся, что службы спасения и мусоровоз не смогут добраться до домов в случае необходимости.(ВИДЕО)

19.04.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой Нет комментариев
 
Закрыл проезд к жилым домам на 2,5 года застройщик Ферганы в Бердске

ООО «АВС-М» извинилось за доставленные неудобства

Третий год строительный забор окружает место снесенных жилых домов на так называемой территории Ферганы в Бердске. Местных жителей такое соседство не смущает, они понимают, что рано или поздно на этом месте вырастут новые жилые дома. Но события 17 апреля возмутили микрорайоновцев: две строительные территории объединили забором, тем самым закрыли единственный проезд к жилым домам.

Теперь жители домом № 14а, 8а, 12а, 16а, 4а и 6а по улице Комсомольской не могут добраться до своих подъездов на автомобилях.

-Машину можно припарковать в другом месте, но как быть службам спасения, пожарным, скорой помощи, мусоровозу? Если у дома припаркованы автомобили, то им фактически закрыт проезд. На объекте нет даже паспорта! Как нам узнать, когда проезд вновь откроется? Обычно, строители подготавливают альтернативный проезд в таком случае. А в нашем получилось, что дети и старики вынуждены шлепать по грязи, преодолевая большее расстояние до дома. Большой участок дороги, которую нам оставили, занимает огромная лужа. Она не высыхает даже летом. Ведь можно было ее засыпать! Сколько нам придется еще терпеть эти неудобства? — поинтересовался Александр.

Автор видео Александр

Главный инженер строительной компании «АВС-М» Сергей Зарецкий сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что в ближайшее время повод для недовольства бердчан будет ликвидирован:

— На той дороге, которая осталась в распоряжении горожан есть яма. В ближайшие две недели мы ее защебеним, создадим более комфортный проезд для жителей микрорайона. Паспорт объекта также скоро появится. Пока что мы готовим территорию под строительную площадку, обносим объект забором. В конце строительства предусмотрено облагораживание прилегающей территории, которое состоится через 2,5 года.


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