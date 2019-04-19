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Дебаты Порошенко и Зеленского покажут на российском ТВ

Зрителям обещают обеспечить перевод на русский язык. Дебаты начнутся 19 апреля в 19:00. Песков не знает, будет ли Путин смотреть поединок.

19.04.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Дебаты Порошенко и Зеленского покажут на российском ТВ

Жители Бердска смогут посмотреть дебаты поздним вечером

В частности, как сообщил «Интерфаксу» источник, освещать дебаты планируют канал «Россия 24». Russia Today будет вести трансляцию на сайте. Телеканал «Дождь» организует большой специальный эфир, посвящённый дебатам.

Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает, будет ли смотреть дебаты Владимир Путин.

Нынешний президент Украины Пётр Порошенко и его соперник на выборах Владимир Зеленский будут дискутировать на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Дебаты начнутся 19 апреля в 19:00.

Источник: govoritmoskva.ru


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(1) Комментарий

  1. Поросёнок Пётр

    Впервые за 1156 летнюю историю России, граждане оной будут иметь возможность посмотреть дебаты действующего Президента с главным конкурентом, невероятно, наконец-то у нас такое случилось!!!!!! Ура!!!!! *DANCE* А говорят у нас демократии нет, так вот же она! ;)

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