Дебаты Порошенко и Зеленского покажут на российском ТВ

В частности, как сообщил «Интерфаксу» источник, освещать дебаты планируют канал «Россия 24». Russia Today будет вести трансляцию на сайте. Телеканал «Дождь» организует большой специальный эфир, посвящённый дебатам.

Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает, будет ли смотреть дебаты Владимир Путин.

Нынешний президент Украины Пётр Порошенко и его соперник на выборах Владимир Зеленский будут дискутировать на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Дебаты начнутся 19 апреля в 19:00.

Источник: govoritmoskva.ru