Инструкция: Как получить пенсионные накопления умершего родственника в Бердске

Пенсионные накопления родных можно получить по наследству в Бердске. Все ли бердчане имеют пенсионные накопления, кто имеет право получить их после смерти, и о многом другом рассказала заместитель начальника Управления пенсионного фонда РФ по Бердску Татьяна Кусова.

Кто имеет пенсионные накопления

Пенсионные накопления могут быть у мужчин с 1953 по 1966 годы рождения и женщин с 1957 по 1966 годы рождения. Для данной первой возрастной категории денежные средства, 2% от официальной зарплаты, перечислялись работодателями с 2002 года по 2004 годы. Сумма пенсионных накоплений у данных граждан сформировалась незначительная.

У граждан с 1967 года рождения и младше пенсионные накопления формировались с 2002 по 2014 годы в более высоком размере, так как процент перечисляемых работодателями взносов составлял от 4 до 6 %.

Вне зависимости от возраста средства пенсионных накоплений могут быть у индивидуальных предпринимателей. В том числе и у лиц старшего поколения, которые перечисляли взносы на накопительную часть трудовой пенсии с 2002 года по 12 апреля 2005 года по 600 рублей ежегодно.

Граждане, достигшие пенсионного возраста, обращаясь в Пенсионный фонд, подают два заявления: о назначении страховой пенсии по старости и выплате пенсионных накоплений. Если это гражданин первой группы, свои накопления он получает единовременно, так как речь идет о небольшой сумме, которая составляет менее 5 % начисленной пенсии.

Вторая возрастная категория, оформляясь на пенсию, в настоящее время в основном это только досрочники, медработники, педагоги и те, кто выработал свой льготный стаж по спискам №1 и спискам №2, свои пенсионные накопления получает как самостоятельный вид пенсии — накопительный.

Где деньги лежат?

Средства пенсионных накоплений подлежат инвестированию. Либо этим занимается государственная управляющая компания «Внешэкономбанк», либо управляющая компания, которую выбирает гражданин, либо негосударственный Пенсионный фонд. Если гражданин перевел средства пенсионных накоплений в негосударственный Пенсионный фонд, то и обращаться за выплатой должен туда.

Успейте за полгода

Когда умирает гражданин, имеющий накопительную часть трудовой пенсии и не оформивший ее в виде пенсии или единовременной выплаты, то эти средства подлежат выплате его правопреемникам.

За выплатой средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд или негосударственный Пенсионный фонд могут обратиться правопреемники первой очереди: супруги, родители, дети. Причем, за этой выплатой должны обратиться все из имеющихся родных. И сколько правопреемников будет, на столько частей будут разделены средства пенсионных накоплений.

При обращении правопреемника в Пенсионный фонд, специалисты ПФР просят назвать всех правопреемников первой очереди с целью их уведомления о праве получения средств пенсионных накоплений и соблюдении их законных прав.

Обозначиться могут все близкие родственники, но кто-то из них может отказаться от средств пенсионных накоплений. И такие заявления в Бердске есть.

С заявлением о выплате средств пенсионных накоплений необходимо обратиться в течение шести месяцев со дня смерти гражданина. Если этот срок будет пропущен, то восстановить его можно будет только в судебном порядке.

В течение положенных по закону шести месяцев Пенсионный фонд принимает все заявления правопреемников и по истечению этого срока выносится решение о выплате этих средств в отношении каждого из них.

За средствами пенсионных накоплений правопреемники могут обращаться в любой территориальный орган Пенсионного фонда РФ, независимо от того, где он проживает и где проживал умерший.

Допустим, правопреемник проживает в Бердске, но физически находится в Москве. Он может обратиться в любой московский территориальный орган и подать заявление.

Необходимые документы

Когда правопреемники обращаются в Пенсионный фонд с заявлением о получении средств пенсионных накоплений, они должны предоставить:

свидетельство о смерти застрахованного,

документ, удостоверяющий личность правопреемника,

документы, подтверждающие родство (свидетельство о рождении, свидетельство о браке),

реквизиты, на которые необходимо перечислить денежные средства,

страховое свидетельство (по желанию).

В 2017 году за выплатой средств пенсионных накоплений обратились в УПФР по Бердску 128 человек, из общего числа по 31 заявлению вынесли отказ в связи с тем, что денежные средства находились в негосударственном Пенсионном фонде.

В 2018 году таких обращений было 120, из них отказ вынесен по 27 (пенсионные накопления находились в негосударственном Пенсионном фонде).

За первый квартал 2019 года было подано 22 заявления, по двум заявители получили отказ.

Есть один нюанс: если пенсионер оформил пенсию и получил пенсионные накопления, правопреемникам получать будет нечего.

Софинансирование пенсий

При смерти застрахованного лица, участвовавшего в программе государственного софинансирования пенсий, его правопреемники могут получить накопленные им средства. Даже независимо от того, что часть средств им уже получена при оформлении срочной пенсионной выплаты.

Государственная программа софинансирования пенсии стартовала в 2008 году. Принять участие в ней предлагалось всем желающим на следующих условиях: перечисляете на накопительную пенсию от 2 до 12 тыс. руб. в год, и государство удваивает эту сумму.

Позаботьтесь о наследниках

При жизни каждый человек, имеющий средства пенсионных накоплений, имеет право обратиться в Пенсионный фонд и подать заявление о распределении этих накоплений, указав правопреемника.

Чаще всего подобные заявления подают бердчане, не состоящие в официальном браке. В нем своим правопреемником они указывают гражданских супругу или супруга.

Будьте внимательны

Когда будущий пенсионер заключает договор с негосударственным Пенсионным фондом, в своем заявлении он также может указать правопреемников. Конкретно прописать, кому он завещает свои накопленные средства. И тогда обязанность НПФ — выплатить денежные средства или информировать этого гражданина.

Нужно очень внимательно подойти к заполнению договора. В Бердске был случай, когда при заключении договора с НПФ графа с указанием правопреемников не была заполнена И когда правопреемники обращались в негосударственный Пенсионный фонд, выяснилось, что эта строка была заполнена другой рукой. Там был вписан Иванов Иван Иванович, не состоявший в родственных отношениях с умершим. Правопреемникам пришлось обращаться в судебные органы за восстановлением своих законных прав.

Заявления на получение средств пенсионных накоплений принимают в УПФР по Бердску: ул. Островского, 66, кабинет 309, консультации по телефону — 8 (383-41) 2-63-97.