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Сгорела полностью администрация сельсовета в Болотнинском районе

Огнем уничтожена кровля на площади 510 кв. м, повреждено помещение клуба на площади 300 кв. м. Пострадавших нет. В соцсетях предполагают, что чиновники «уничтожают улики».(ВИДЕО)

19.04.2019 Фото: Скриншот с видео АСТ-54 Нет комментариев
 
Сгорела полностью администрация сельсовета в Болотнинском районе

Сгорело здание сельсовета

Пожар начался в пятницу, 19 апреля, в здании сельского клуба и администрации сельсовета в селе Светлая Поляна Болотнинского района Новосибирской области, сообщили в управлении МЧС по региону.

-Пожар был обнаружен в 06:13, прибыли на место в 06:20, ликвидировано открытое горение в 08:10. Окончательно пожар еще не потушен. На момент прибытия горит внутри кирпичного двухэтажного здания сельского клуба, 30 метров на 17 метров, — уточнили в ведомстве. — В одном из помещений сгоревшего здания находился сельский клуб в аварийном состоянии. Во втором расположена администрация сельского совета. Пострадавших нет, причина пожара выясняется.

Огнем уничтожена кровля на площади 510 кв. м, повреждено помещение клуба на площади 300 кв. м.

Пока горит сельская администрация, новосибирцы комментируют инцидент в социальных сетях. Мало кто расстроился из-за того, что крыша сельсовета сгорела.

Пользователи посчитали, что чиновники уничтожают улики и что «творится тут что-то неладное». «Все помогали как могли, кто углем, кто бензином», «Администрация горит, народ ликует», «Карма, как сейчас модно говорить», «Распил бюджета достиг критического значения и возник бюрократический коллапс, вызвавший возгорание чиновничьего пукана», пишут комментарии на АСТ-54.

Видео АСТ-54


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