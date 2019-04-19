Сломал шею незнакомцу во время конфликта житель Бердска в Новосибирске

По горячим следам в Новосибирске раскрыто тяжкое преступление, совершенное жителем Бердска, сообщили сегодня, 19 апреля, в управлении МВД по Новосибирской области.

В ночь на 18 апреля в 1-ю Городскую клиническую больницу обратился 39-летний новосибирец, у которого была диагностирована травма гортани и перелом подъязычной кости. Как пояснил мужчина, накануне около 23.00 его на улице Железнодорожной его ударил незнакомый мужчина. Сообщение о криминальной травме было передано в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что у дома №8 произошел внезапный конфликт между двумя незнакомыми мужчинами, один из которых нанес другому удар рукой.

По подозрению в совершении преступления установлен и задержан 34-летний ранее не судимый житель Бердска.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Проводится расследование, причины конфликта между подозреваемым и потерпевшим выясняются.