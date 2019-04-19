Насмерть раздавила рухнувшая от ветра крыша двоих рабочих завода в Красноярске

Двое рабочих погибли на Красноярском заводе деталей трубопроводов из-за обрушения части металлической конструкции крыши. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

«Порывом ветра снесло части металлической конструкции крыши, которые обрушились на рабочих предприятия. Двое рабочих погибли», — сообщил представитель ведомства. На месте ЧП работает следователь, проводится доследственная проверка.

Как сообщили в региональном минздраве, еще один рабочий пострадал. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в реанимации.

В Красноярске сильный ветер. По данным регионального главка МЧС, порывы ветра в Красноярске в четверг могут достигать 25 м/с.

Источник: ТАСС