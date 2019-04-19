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Унижали по национальному признаку и угрожали убить братья Кокорины чиновника Минпромторга

Денис Пак рассказал в суде подробности конфликта а кафе, после которого футболистов Кокорина и Мамаева арестовали. Он опроверг показания участников драки о том, что с ним пытались примириться.

19.04.2019 Фото: Википедии Нет комментариев
 
Унижали по национальному признаку и угрожали убить братья Кокорины чиновника Минпромторга

Суд продлил Кокорину и Мамаеву срок ареста до 25 сентября

Пострадавший сотрудник Минпромторга заявил, что еще до инцидента просил пересадить его в другое место, однако сотрудники кафе не сделали этого.

Директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак рассказал в суде подробности инцидента с футболистом Александром Кокориным и его братом Кириллом, передает корреспондент ТАСС из Пресненского суда Москвы.

«Пока я ждал коллег в «Кофемании» для рабочей встречи, решил отвлечься от шумной компании, находившейся рядом, и работал с ноутбуком. Потом я услышал выкрики Gangnam Style, но я не реагировал, потому что не думал, что это обращено ко мне. Позднее я спросил у них, ко мне ли они обращаются, и они ответили, что да», — сказал Пак.

После этого, по словам потерпевшего, он в корректной форме сделал футболистам замечание, сказав, что они ведут себя неуважительно. «Потом ко мне подошел Кирилл Кокорин и начал нецензурно выражаться, а Александр Кокорин взял стул, и целясь мне в голову, нанес удар сверху. Я подставил руку, удар пришелся по руке и голове. Кирилл тоже стал наносить мне удары по голове. Это длилось две-три минуты», — рассказал Пак.

Он уточнил, что еще до инцидента просил пересадить его от шумной компании, но сотрудники кафе не сделали этого.

Пак отметил, что его оскорбляли по национальному признаку с использованием нецензурных выражений.

«Компания вела себя неприлично. Они называли меня китайцем и сказали, чтобы я ехал в свой Китай и делал замечания там», — сказал он.

Позднее в кафе, где произошел конфликт, к Паку пришел его знакомый Гайсин, который попытался отгородить его от шумной компании. «Мамаев ударил Гайсина, который пришел позднее и пытался оттеснить компанию, а Протасовицкий пытался придушить его», — добавил потерпевший.

Пак также рассказал суду, что в ходе инцидента в кафе в его адрес звучали угрозы убийством.

«Во время нападения на меня в кафе я слышал фразы «мы тебя убьем» и «повезло, что остался жив», — сказал потерпевший. При этом он опроверг показания участников драки о том, что они после конфликта пытались примириться с ним.

Источник: ТАСС


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