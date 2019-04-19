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Отчитал местные СМИ за негативные заголовки мэр Бердска

Евгений Шестернин предложил бердским изданиям «не манипулировать общественным сознанием», а «не предвзято и правдиво передавать свои идеи и информацию». А то контролеры замучили.

19.04.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 6 коммент.
 
Отчитал местные СМИ за негативные заголовки мэр Бердска

Мэр Бердска Евгений Шестернин

— В последнее время в Бердск зачастили «народные контролеры». Ваше мнение — помогают ли они в работе или нет? — обратились к главе Бердска Евгению Шестернину депутаты города.

На поставленный вопрос мэр ответил на очередной сессии совета депутатов вчера, 18 апреля. По его мнению, общественный контроль — это механизм, который позволяет обществу контролировать власть как на этапе принятия, так и на этапе реализации решений и оценки полученного результата.

— Контроль может преследовать разные цели. Это может быть повышение эффективности деятельности муниципалитета и, соответственно, уровня доверия к ней граждан. К примеру, в рамках встречи с председателем комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Леонидом Шпектором проведены проверки объектов и работ, проанализированы существующие проблемы и на месте предложены профессиональные решения для решения этих вопросов. А есть и обратные примеры, — выступил перед депутатами Евгений Анатольевич. — Определенные лица, в том числе не имеющие соответствующего образования, комментируют происходящее якобы с профессиональной точки зрения. Информация не соответствует действительности и эффект получается обратный, а «оратор» при этом не несет никакой ответственности за сказанное.

Кроме того Евгений Шестернин отметил, что в условиях жесткой конкуренции СМИ яркими заголовками, «как правило с негативными заголовками», привлекают к себе внимание населения.

-Таким образом происходит манипулирование общественным сознанием и формулируется негативное общественное мнение. Для исключения таких ситуаций необходимо непредвзято и правдиво передавать свои и идеи и информацию. Тогда вместе нам удастся создать адекватную платформу для диалога, — подытожил глава Бердска.



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(6) Комментариев

  1. Аноним

    Да базара нет,во всём виноваты Чубайс и заголовки в СМИ :-D
    И в том,что тротуаров нет и пыль и город не город,а автосвалка,однозначно СМИ виноваты.Логика железная.

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    • В.Шапран

      да, и в том, что сосновый бор вырубается под строительство коттеджей — в этом тоже СМИ виноваты
      %)
      или вот цитата главы: «Определенные лица, в том числе не имеющие соответствующего образования, комментируют происходящее якобы с профессиональной точки зрения».
      :(
      В связи с этим я вспомнил про архитектурную анархию в Бердске, выгодную только почетным застройщикам. Нынешний городской архитектор Ким организует конкурсы песчаных, снежных и деревянных фигур — а голоса архитекторов-градотекторов-профессионалов, некоторые из которых по счастью живут в Бердске — городская власть даже не желает слышать
      8)

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  2. Аноним

    ВВП: Критика для власти, это самый эффективный механизм решений проблем. Мэр не разделяет мнение Президента :-D

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  3. Николай

    Сначала я хотел согласиться с Шестереным в том, что заголовки кричащие, особенно, кода перепечатываются с других СМИ. Но когда я прочитал, что статьи привлекают внимание общественности контролёров, вынужден с мэром не согласится. Президент РФ на встрече с активом общественного фронта указал больше вскрывать недостатки местных чинуш, в том числе и с помощью СМИ, чтобы они не думали, что будет шито-крыто, когда у них подносом финансисты уводят деньги, любители рубить народное достояние лес, депутаты, которые меняют назначение землепользования не считаясь с горожанами, идёт точечная застройка, то есть все кому не лень « ловят рыбку в мутной воде». Нет генплана, мэр выглядит беспомощным, когда надо привести ул. Первомайскую, Ленина в порядок и тд. Это хорошо, что у нас есть те, кто открывают глаза на все происходящее в городе.

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  4. Новый мэр

    Как писал И.В.Сталлин в одном из писем М.Горькому: «Мы не можем без самокритики. Никак не можем, Алексей Максимович. Без нее неминуемы застой, загнивание аппарата, рост бюрократизма, подрыв творческого почина рабочего класса».

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  5. Аноним

    Почему то сразу скетч шоу «Однажды в России» вспомнил…..Ни знаю почему даже. 8)

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