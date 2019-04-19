Отчитал местные СМИ за негативные заголовки мэр Бердска

— В последнее время в Бердск зачастили «народные контролеры». Ваше мнение — помогают ли они в работе или нет? — обратились к главе Бердска Евгению Шестернину депутаты города.

На поставленный вопрос мэр ответил на очередной сессии совета депутатов вчера, 18 апреля. По его мнению, общественный контроль — это механизм, который позволяет обществу контролировать власть как на этапе принятия, так и на этапе реализации решений и оценки полученного результата.

— Контроль может преследовать разные цели. Это может быть повышение эффективности деятельности муниципалитета и, соответственно, уровня доверия к ней граждан. К примеру, в рамках встречи с председателем комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Леонидом Шпектором проведены проверки объектов и работ, проанализированы существующие проблемы и на месте предложены профессиональные решения для решения этих вопросов. А есть и обратные примеры, — выступил перед депутатами Евгений Анатольевич. — Определенные лица, в том числе не имеющие соответствующего образования, комментируют происходящее якобы с профессиональной точки зрения. Информация не соответствует действительности и эффект получается обратный, а «оратор» при этом не несет никакой ответственности за сказанное.

Кроме того Евгений Шестернин отметил, что в условиях жесткой конкуренции СМИ яркими заголовками, «как правило с негативными заголовками», привлекают к себе внимание населения.

-Таким образом происходит манипулирование общественным сознанием и формулируется негативное общественное мнение. Для исключения таких ситуаций необходимо непредвзято и правдиво передавать свои и идеи и информацию. Тогда вместе нам удастся создать адекватную платформу для диалога, — подытожил глава Бердска.





