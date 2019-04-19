Вышибалы долгов заплатят 75 тыс. рублей за раскрытие тайны посторонним в Новосибирске

«Коллекторскому агентству», включенному в государственный реестр, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 75 тысяч рублей за телефонный звонок родственнице должницы.

В Управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области поступило обращение от гражданки И., в котором сообщалось, что сотрудники организации, занимающейся взысканием просроченной задолженности, позвонили её сестре и сообщили ей информацию о наличии и сумме долга женщины.

-По результатам проверки, должностными лицами Управления составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.14.57 КоАП РФ. Данный протокол был рассмотрен в Арбитражном суде Новосибирской области. В результате суд привлек ООО «Сибирь консалтинг групп» к административной ответственности и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 75 тысяч рублей, сообщили в управлении ФССП по Новосибирской области.

Стоит отметить, что с начала 2019 года за аналогичные нарушения законодательства в сфере защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении возврата просроченной задолженности, юридическое лицо 18 раз привлекалось к административной ответственности на сумму штрафов порядка 1,3 млн. рублей.