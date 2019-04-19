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Что нужно спросить у владельца сайта при размещении рекламы?

Цена контакта. Нужно ли выбирать дешевую рекламу? Школа рекламы.

19.04.2019 11 коммент.
 
Что нужно спросить у владельца сайта при размещении рекламы?Кризис заставляет предпринимателей считать свои деньги. И в первую очередь, многие пытаются сократить рекламный бюджет, «зарезав» его полностью или покупая дешевую рекламу. И часто доводы специалиста по рекламе, что при при цене 500 рублей рекламного модуля в бесплатной газете тиражом 5000 экземпляров — цена одного контакта с потенциальным клиентом гораздо дороже, чем при цене аналогичного модуля за 1000 рублей в тираже 35 000 экземпляров, не имеют воздействие на предпринимателя. Мол, чем дешевле тем приятнее. Только бесплатным бывает лишь сыр в мышеловке.
В первом случае цена контакта равна — 10-ти копейкам, во втором — 0,028 копейки. И что получается выгоднее? Вложить 500 рублей или 1000? Ответ очевиден. Тираж делает ваше сообщение более приемлемым, несмотря на то, что вы заплатили дороже.
Традиционные СМИ более понятны для большинства рекламодателей. Но все больше клиентов идут в интернет, создавая сайты и размещая медийную рекламу.
Прав Билл Гейтс, который говорит, что если вас нет сегодня в интернете, то у вас нет бизнеса.
Сейчас в Бердске несколько интернет-площадок, которые приглашают разместить медийную рекламу (баннерную) или статьи. Что должен в первую очередь спросить потенциальный рекламодатель? Правильно!
-А какова статистика посещения вашего сайта?
И вам должны без запинок ответить про уникальных посетителей, про просмотры страниц, про визиты. Про соцдем — сколько мужчин, сколько женщин, каков возраст, с каких носителей приходят и т. д.

Уникальный посетитель (у. п.) или уник — это посетитель сайта, который совершил один единственный переход на данный сайт за промежуток времени, равный одним суткам. Например, на сайте www.kurer-sreda.ru за сутки бывает от 11 000 до 15 000 уникальных посетителей.

Просмотры страниц – количество просмотров страниц. То есть, если один человек посетил три страницы вашего сайта, а потом, например, вернулся на главную, то вы увидите цифру 4. Счетчик считает количество страниц, которые все у. п. просмотрели на вашем сайте. Например, на сайте www.kurer-sreda.ru за сутки просматривают от 70 000 до 110 000 страниц.

Статистка отражается на счетчиках, которые могут быть внешними или скрытыми. Могут быть открытыми, когда любой читатель видит всю статистику, и закрытыми.

Второй вопрос, который потенциальный рекламодатель должен задать:
-А покажите мне счетчик на вашем сайте? Могу ли я изучить статистку?

Если представитель сайта не может вам этого предоставить, то, будьте уверены, вас обманывают. И даже оплачивая 1000 рублей — вы ее выбрасываете в трубу.
В Бердске рекламу предлагают сайты Курьер.Среда.Бердск

 

Уникальных посещений за сутки — от 11 000 до 15 000
Просмотров страниц — от 80 000 до 110 000

Что нужно спросить у владельца сайта при размещении рекламы?

Счетчик сайта www.kurer-sreda.ru

Или, другой сайт

Что нужно спросить у владельца сайта при размещении рекламы?

Счетчик сайта www.bеrdsk-оnlinе.ru

В среднем от 1500 до 2500 уникальных посетителей в сутки
Просмотров страниц от 3500 до 5000 в сутки

Сайт газеты «Свидетель»
Счетчик отсутствует (во всяком случае видимый) в публичной части.

Сайт iberdsk.ru
Счетчик отсутствует

Сайт газеты «Бердские новости»
Счетчик отсутствует

Сайт gorodberdsk.ru
Счетчик видимый отсутствует

Если у вас есть потребность в более содержательном изучении вопроса: какие вопросы нужно задать о рекламе в интернете, то можете звонить 2-15-51, мы проведем для вас индивидуальную консультацию.

Елена Лапина, начальник отдела продаж


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(11) Комментариев

  1. Vedro

    Посещаемость сайта != выгодность вложения.

    Да и в курьере СТОЛЬКО рекламных полей, что новостей и не видно. Режу все блокерами. Может люди занимающиеся сайтами задумаются.

    Без адблокера страница загружается нереальные 1 минуту 20 секунд. С адблокером 15 секунд.

    Там столько жабаскриптов что я в шоке. А то что на превью у вас полноразмерные картинки эт вообще сказка.

    Thumb up 13 Thumb down 0

  2. Аноним

    В городе Бе столько много парикмахерских , саун , ритуальных услуг , что кажется , что человек родился, только для того, чтоб помыться, подстричься и умереть , но в городе Бе никто ни мылся , ни стригся , и не умирал .

    Thumb up 11 Thumb down 0

  3. Корж

    Интересная выборка. Правда, отчего-то неполная. А где цифры Бердск-онлайн? Там есть счётчик. А сайт ТВК? Напрашиваются не слишком приятные для вас выводы…

    Thumb up 10 Thumb down 0

    • a.danilov

      цифры какие?
      Два скриншота в тексте просмотры сайта(см. подпись)- один Курьер(47 967), второй БО(1 881).

      Thumb up 9 Thumb down 2

        • a.danilov

          Что «хитро»?
          Скриншоты сделаны неавторизованным пользователем, в одно время.
          Это именно то, что может увидеть любой посетитель сайта.
          То, что у бо видно только общее кол-во просмотров и больше ничего это сугубо проблема данного сайта. Никакой хитрости.

          Thumb up 9 Thumb down 2

  4. Болдырев

    На сайт Курьера народ ходит за новостями. Сомневаюсь, что, читая горячие новости, люди обращают внимание на рекламу. Так, кстати, на всех новостных сайтах. Так что счетчик — не показатель посещаемости рекламы рекламодателей 8)

    Thumb up 4 Thumb down 0

    • a.danilov

      счётчик посещений показывает, по-крайней мере, активность и востребованность сайта.
      На какой сайт вы бы зашли с рекламой, на тот где 50-100 посещений в сутки или на тот где несколько десятков тысяч?

      Thumb up 0 Thumb down 1

      • Болдырев

        Я к тому, что Ваши тысячи приходят к Вам отнюдь не для того, чтобы взглянуть на красивые баннеры Ваших рекламодателей. Они здесь, чтобы ознакомиться с потоком Ваших блестящих новостей и покомментировать их. Только не говорите, что это не так — обидите пользователей. 8)

        Thumb up 5 Thumb down 0

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