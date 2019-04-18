Повысили пенсии фронтовикам на 9500 рублей в среднем

Госдума приняла правительственный закон, изменяющий систему расчета доплат к пенсиям ветеранов Великой Отечественной войны. В среднем выплаты должны увеличиться на 9,5 тысячи рублей в месяц.

Кабмин готов выделить на эти цели 0,95 миллиарда рублей в 2019-м и до 1,42 миллиарда в последующие годы.

Действующие меры поддержки

Сейчас участникам войны оказывают поддержку в виде надбавок и повышений пенсии или возможности получения двух пенсий сразу — по старости и по инвалидности.

Уволенным с военной службы пенсии рассчитывают, исходя из денежного довольствия соответствующих категорий военнослужащих (оклад по должности, оклад по специальному званию и ежемесячная надбавка за выслугу лет).

Это денежное довольствие учитывается при расчете выплат с 1 января 2012 года в размере 54% и, начиная с 1 января 2013 года, ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% его размера.

При этом законодательством предусмотрено, что ежегодное увеличение можно установить на очередной финансовый год в размере, превышающем 2%.

С 2012-го размер денежного довольствия увеличился до 72,23%.

Что предложило правительство

Законопроект предлагает отменить перечисленные ограничения для участников Великой Отечественной войны.

«Соответственно, пенсии <…> будут исчисляться без ограничения размера денежного довольствия», — говорится в пояснительной записке.

Это коснется фронтовиков, принимавших участие в боевых действиях в составе действующей армии; награжденных медалью «За оборону Ленинграда»; инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученных в ходе Великой Отечественной войны.

Закон разработан в связи с указом президента о мероприятиях, приуроченных к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.