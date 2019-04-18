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Повысили пенсии фронтовикам на 9500 рублей в среднем

Госдума изменила порядок расчета доплат ветеранам Великой Отечественной войны, убрав ограничения. Закон разработан к 75-летию Победы. На 2 года выделят 2,2 млрд рублей.

18.04.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Повысили пенсии фронтовикам на 9500 рублей в среднем

В Бердске в живых остался 31 фронтовик

Госдума приняла правительственный закон, изменяющий систему расчета доплат к пенсиям ветеранов Великой Отечественной войны. В среднем выплаты должны увеличиться на 9,5 тысячи рублей в месяц.

Кабмин готов выделить на эти цели 0,95 миллиарда рублей в 2019-м и до 1,42 миллиарда в последующие годы.

Действующие меры поддержки
Сейчас участникам войны оказывают поддержку в виде надбавок и повышений пенсии или возможности получения двух пенсий сразу — по старости и по инвалидности.

Уволенным с военной службы пенсии рассчитывают, исходя из денежного довольствия соответствующих категорий военнослужащих (оклад по должности, оклад по специальному званию и ежемесячная надбавка за выслугу лет).

Это денежное довольствие учитывается при расчете выплат с 1 января 2012 года в размере 54% и, начиная с 1 января 2013 года, ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% его размера.
При этом законодательством предусмотрено, что ежегодное увеличение можно установить на очередной финансовый год в размере, превышающем 2%.

С 2012-го размер денежного довольствия увеличился до 72,23%.

Что предложило правительство
Законопроект предлагает отменить перечисленные ограничения для участников Великой Отечественной войны.

«Соответственно, пенсии <…> будут исчисляться без ограничения размера денежного довольствия», — говорится в пояснительной записке.

Это коснется фронтовиков, принимавших участие в боевых действиях в составе действующей армии; награжденных медалью «За оборону Ленинграда»; инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученных в ходе Великой Отечественной войны.

Закон разработан в связи с указом президента о мероприятиях, приуроченных к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Чем меньше становится фронтовиков, чем большими подарками одаривает их правительство, пиарящееся на фоне их вымирания.

    Осталось их около 95.000 человек.

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