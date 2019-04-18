Панихиду по старейшему священнику Валентину Бирюкову отслужили в храме Бердска

Сегодня, 18 апреля, в Преображенском соборе Бердска состоялась панихида в честь памяти отца Валентина. Год уже прошел, как на 96-м году скончался старейший священник не только Бердска, но и всей Новосибирской епархии, фронтовик Валентин Бирюков, отец нынешнего настоятеля Преображенского храма отца Владимира (Василия Бирюкова).

— 18 апреля 2018 года отошел ко Господу иеромонах Иосиф (Валентин Бирюков), духовник многих священников и мирян нашей епархии. Батюшка был известный служитель не только бердской церкви Сретения Господня, но и всей Новосибирской епархии. Он оставил нам свой мир, свою судьбу, своих детей, пошедших по стопам отца. Благочестивый старец, священник Валентин Бирюков в Новосибирской епархии относился к тем долгожителям, которые могут достойно передать целому поколению свой ценный жизненный опыт и веру в промысел Божий. Пройдя тяжкие скорби, он всегда подставлял пастырское плечо людям отчаявшимся, неуверенным и немощным в вере. Обладая добрым и чистым сердцем, он никогда не сомневался в благости и любви Божией. Он часто встречался с православной молодёжью, рассказывал о своей жизни и служении, о пережитом, о том, что именно вера и упование на помощь Всевышнего сохранили ему жизнь в трудные военные годы, — рассказал на сайте Преображенского собора его настоятель.

Сам Василий Валентинович недавно вернулся в Бердск после монашеского пострига по направлению нового митрополита Новосибирского и Бердского Никодима, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Ссыльный, фронтовик, священник

Родился Бирюков Валентин Яковлевич 4 июля 1922 года в селе Колыванском Павловского района Алтайского края в верующей семье. В 1928 году отца Якова Федоровича посадили в барнаульскую тюрьму, а семью отправили в ссылку в Нарымский край.

В самом начале войны Валентина призвали в армию. После курсов артиллеристов направили на защиту Ленинграда. В 1944 году фронтовик получил тяжелое ранение. Прошел лечение в госпитале и вновь вернулся в строй. Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».

После войны Валентин Яковлевич вернулся в Нарымский край, жил в Колпашево.

В 1975 году Валентин Бирюков был рукоположен во диаконы архиепископом Новосибирским и Барнаульским Гедеоном. Во священника его рукополагал архиепископ Ташкентский и Среднеазиатский Варфоломей. Прослужив несколько лет в Средне-Азиатской епархии, отец Валентин вернулся в Сибирь. В Новосибирской епархии он служил в Никольской церкви села Новолугового, Александро-Невской церкви в Колывани, Чулыме, Бердске.

Более 70 лет он носил в себе фронтовой осколок.

«Курьер. Среда. Бердск» не раз рассказывал об уникальном человеке, фронтовике и священнике Валентине Бирюкове. Он сам делился своими воспоминаниями.