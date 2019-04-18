Повысили пенсии фронтовикам на 9500 рублей в среднем
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Обыски в «Росбалте» связывают с публикацией о миллиардере Усманове
За сбыт алкоголя под видом парфюмерии сажать в тюрьму предложили в Удмуртии
Подорожали на 20% путевки в детские лагеря Бердска
Запрещено жарить шашлыки и разводить костры с 19 апреля в Бердске
Россия запретила экспортировать нефть на Украину
Балтийский флот следит за группой кораблей НАТО
Панихиду по старейшему священнику Валентину Бирюкову отслужили в храме Бердска
Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме