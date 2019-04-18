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Россия запретила экспортировать нефть на Украину

С 1 июня РФ запретит отправлять уголь на Украину. Список будет расширен — в частности в него попадут товары легкой промышленности.

18.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Россия запретила экспортировать нефть на Украину

Украина осталась без российской нефти

Россия запретила экспорт нефти на Украину, передает «Интерфакс» со ссылкой на премьер-министра Дмитрия Медведева. Такое решение приняли в ответ на «недружественные действия».

Также Россия с 1 июня запретит ввоз угля на Украину. Кроме того, будет расширен список других продуктов, запрещенных для ввоза в Россию из Украины, в частности, товаров легкой промышленности.

10 апреля правительство Украины приняло решение расширить санкции против России. В частности, на Украину запретили ввозить стеклянную тару, в том числе бутылки и банки. «В этих условиях мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры», — сказал Медведев.

Украина впервые ввела санкции против России в 2014 году после конфликта в Донецкой и Луганской областях и присоединения Крыма. Россия ввела ответные ограничения. Обе стороны неоднократно расширяли и продлевали их действие.

В марте Украина ввела новые санкции против России — из-за строительства моста через Керченский пролив и задержания моряков в ноябре прошлого года.


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