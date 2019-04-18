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Обыски в «Росбалте» связывают с публикацией о миллиардере Усманове

Речь идёт об уголовном деле, заведённом в декабре 2018 года по факту информации, порочащей Алишера Усманова. Работа московского офиса издания парализована.

18.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Обыски в «Росбалте» связывают с публикацией о миллиардере Усманове

В московской редакции информагентства «Росбалт» 18 апреля проходят обыски. В сообщении «Росбалта» говорится, что «группа людей в штатском», которые представились сотрудниками Московского уголовного розыска, пришла в редакцию, чтобы «осмотреть одно из рабочих мест в офисе» в рамках уголовного дела.

«Группа из семи человек фактически перекрыла свободный доступ сотрудников в офис». Из-за их действий «под угрозой срыва оказались две пресс-конференции», — сообщает «Росбалт».

Главный редактор издания Николай Ульянов рассказал радиостанции «Говорит Москва», с чем связан обыск: якобы «речь идет об уголовном деле, заведенном в декабре прошлого года по факту информации, порочащей Алишера Усманова».

Ульянов рассказал, что речь идёт об уголовном деле, заведённом в декабре 2018 года по факту информации, порочащей имя миллиардера.

«Речь идёт об уголовном деле, заведённом в декабре прошлого года по факту информации, порочащей Алишера Усманова. Из постановления не очень понятно, заведено ли это уголовное дело в отношении сотрудника «Росбалта» или в отношении просто неких публикаций в интернете, потому что и «Росбалт» присутствует в этом постановлении, и сеть интернет, и какое-то ещё название СМИ, о котором я, честно сказать, даже не слышал. Тут понять, мы основные фигуранты этого дела или мы как-то немножко сбоку, я пока не могу».

Ульянов уточнил, что правоохранители требуют предоставить пароли от всех компьютеров в редакции.

«Мы не препятствуем сотрудникам МВД изъять жёсткий диск из компьютера с рабочего места нашего сотрудника, о котором идёт речь. Это журналист. Плюс они ещё попросили дать им пароли ко всем компьютерам сотрудников «Росбалта». Скорее всего, мы на это пойдем, иначе они будут изымать жёсткие диски со всех компьютеров, а это уже полная парализация работы редакции».

Официальных комментариев от МВД по этому поводу не поступало.

Источник: govoritmoskva.ru


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