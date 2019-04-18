Подорожали на 20% путевки в детские лагеря Бердска

Отчитался о подготовке к летнему сезону заместитель директора Управления образования и молодежной политике Бердска Михаил Каркавин. Так, прием заявлений от граждан на получение субсидированной путевки ведется с февраля 2019 года. Как отметил Михаил Викторович, эта услуга является востребованной в Бердске. Поэтому уже сегодня направлено на согласование соглашение между министерством труда и соцравзития Новосибирской области и администрацией Бердска о финансировании мероприятий, направленных на организацию и обеспечение отдыха и оздоровление детей в каникулы.

В этом году стоимость путевки выросла на 20 %, так увеличилась стоимость продуктов питания и хозяйственные расходы. При этом обоснованность установления стоимости путевок в загородные лагеря проверяется управлением экономического развития горадминстрации. Только после этого утверждаются цены на путевки.

Так, путевка в детский оздоровительный центр имени В. Дубинина для юных бердчан в 2019 году составляет 32 550 рублей. Путевка в лагерь «Орбита» стоит 22 900 рублей, а палаточный лагерь «Юность» — 11 500 рублей.

Летом 2019 года в городе планируется деятельность 23 лагерей с дневным пребыванием на базе всех школ и детсадов. Певрая смена в лагерях с дневным пребыванием пройдет с 4 по 28 июня.

Так, бюджет на летний отдых детей останется на уровне прошлого года и составит 7 232 400 рублей. В том числе из областного бюджета — 3 774 800 рублей и из местного бюджета 3 462 600 рублей. Планируется, что на питание в лагерях с дневным прибыванием потратят 899 0900 рублей из областного бюджета, а также 2 437 200 рублей из местной казны.

Кроме того на покупку путевок в детские загородные лагеря Бердск потратит 2 874 900 рублей из областного бюджета, а также 1 025 400 рублей из местного.

Предполагается, что деньги потратят на питание детей в загородных оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, в санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного и летнего действия, а также на профильные смены в палаточных лагерях.

-Субсидированные путевки в летние загородные оздоровительные лагеря приобретем в пределах утвержденных ассигнований в бюджете Бердска. Планируемое количество льготных путевок составит 475 штук, — сообщил Михаил Каркавин.

Благодаря льготным путевкам в оздоровительные лагеря круглогодичного действия попадут 140 юных бердчан, в спортивно-оздоровительный лагерь летнего действия — 160 детей, в палаточный детский оздоровительный лагерь — 155, а в санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия — 20 ребят.

По словам Михаила Вмкторовича, ориентировочная стоимость путевки, приобретаемой в привлечением средств бюджета Бердска, включая средства областного бюджета Новосибирской области, предоставляемые Бердску в форме субсидий зависит от выбора лагеря. Так, 24 дня в детском санаторном оздоровительном лагере круглогодичного действия стоят 24 150 рублей, а 21 день в загородном детском лагере летнего действия — в 25 200 рублей. 10 дней оздоровления ребенка в палаточном лагере стоит 11 500 рублей. Отдых на 18 дней в лагере с дневным пребыванием детей при двухразовом питании стоит 3 564 рубля, а при трехразовом питании — 23 852 рубля.

При этом родительская плата составит в первом случае 14 860 рублей, во втором случае родители заплатят за отдых ребенка 14 900 рублей, за 10 дней отдыха в палаточном лагере родители заплатят 6 000 рублей. Отдых в лагере дневного пребывания обойдется родителям в 2 124 рубля при двухразовом питании и 2 592 рублей за трехразовое питание.

Стоит отметить, что дети из семей, которые признаны нуждающимися в социальных услугах смогут отдохнуть в лагере дневного посещения бесплатно.