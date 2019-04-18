Дебош в больнице Югры: Я вообще пенсионеров ненавижу

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Молодец мамочка!!!! Правильно эти пенсионеры уже пенсионеры, а ей ещё ребенка растить и этит путинофилок ещё содержать.
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Очередная-яжемать.
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У нас таких знаете сколько.Придите в детскую поликлинику.Каждая считает,что ее ребенок лучше других
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Что-то, не поняла за что извинялся парень? А-а, быдло-маме, я бы еще и пинка зарядила, за грязный язык, а муж сидит, как телок слушает, нет чтобы осадить хабалку-жену, что за мужики…
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