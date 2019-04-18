Дебош в больнице Югры: Я вообще пенсионеров ненавижу

Женщина с маленьким ребенком устроила скандал в больнице Когалыма из-за того, что ее не пропустили без очереди в кабинет врача. Видео инцидента появилось в соцсетях.

Посетительница была недовольна, что перед ней прошла женщина в возрасте с девочкой-подростком. «Я вам честно скажу, я пенсионеров терпеть не могу. Я вообще националистка и пенсионеров ненавижу», — заявила женщина. Она также обругала матом медиков, а позднее оскорбила и сотрудников полиции, которых вызвали из-за скандала.

Ролик выложил в Сеть местный житель, которого позднее женщина нашла в местном торговом центре и заставила извиняться. Югорчанка заставила молодого парня публично называть себя крысой, а видеозапись извинений разместила в соцсетях.



Пользователи соцсетей возмущены поведением женщины и требуют наказать югорчанку. «За слова „Я вообще националистка и пенсионеров терпеть не могу…“ женщину можно привлечь по статье 282 п. 1 УК РФ», — пишет пользователь YouTube Мурчаль.

«Если ребенок на руках, это не показатель, что все должны пропускать без очереди, все люди тоже в больнице больные, почему должны входить в ее положение? Если настолько все плохо, есть приемный покой — экстренно осмотрят!» — возмущена Анжелика Шефер. В пресс-службе УМВД по ХМАО сказали «URA.RU», что начали проверку по данному факту.

Источник: ura.news