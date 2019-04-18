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Дебош в больнице Югры: Я вообще пенсионеров ненавижу

Мать с маленьким ребенком устроила скандал из-за того, что ее не пустили без очереди. Она обматерила медиков и полицейских.(ВИДЕО)

18.04.2019 Фото: скриншот видео 5 коммент.
 
Дебош в больнице Югры: Я вообще пенсионеров ненавижу
Женщина с маленьким ребенком устроила скандал в больнице Когалыма из-за того, что ее не пропустили без очереди в кабинет врача. Видео инцидента появилось в соцсетях.

Посетительница была недовольна, что перед ней прошла женщина в возрасте с девочкой-подростком. «Я вам честно скажу, я пенсионеров терпеть не могу. Я вообще националистка и пенсионеров ненавижу», — заявила женщина. Она также обругала матом медиков, а позднее оскорбила и сотрудников полиции, которых вызвали из-за скандала.

Ролик выложил в Сеть местный житель, которого позднее женщина нашла в местном торговом центре и заставила извиняться. Югорчанка заставила молодого парня публично называть себя крысой, а видеозапись извинений разместила в соцсетях.

Пользователи соцсетей возмущены поведением женщины и требуют наказать югорчанку. «За слова „Я вообще националистка и пенсионеров терпеть не могу…“ женщину можно привлечь по статье 282 п. 1 УК РФ», — пишет пользователь YouTube Мурчаль.

«Если ребенок на руках, это не показатель, что все должны пропускать без очереди, все люди тоже в больнице больные, почему должны входить в ее положение? Если настолько все плохо, есть приемный покой — экстренно осмотрят!» — возмущена Анжелика Шефер. В пресс-службе УМВД по ХМАО сказали «URA.RU», что начали проверку по данному факту.

Источник: ura.news


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(5) Комментариев

  1. Новый мэр

    Молодец мамочка!!!! Правильно эти пенсионеры уже пенсионеры, а ей ещё ребенка растить и этит путинофилок ещё содержать.

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  2. igk63

    Очередная-яжемать. :-D

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  3. Аноним

    У нас таких знаете сколько.Придите в детскую поликлинику.Каждая считает,что ее ребенок лучше других

    Thumb up 2 Thumb down 0

  4. Наташа N.

    Что-то, не поняла за что извинялся парень? А-а, быдло-маме, я бы еще и пинка зарядила, за грязный язык, а муж сидит, как телок слушает, нет чтобы осадить хабалку-жену, что за мужики…

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